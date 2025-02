Deporte y tecnología como aliados para mejorar tu desempeño profesional

Hoy en día es muy común escuchar que los atletas de alto rendimiento utilizan tecnología para mejorar su desempeño en sus disciplinas, ejemplo de ello son las pulseras o relojes inteligentes con medición de recuperación, ritmo cardíaco, cardiovascular, sueño y hasta tiempo de fuerza utilizada.

Probablemente, una pregunta que surja es cómo se ve reflejada esta tecnología en sus resultados. En principio, parecería que puede ser más un complemento a todo el entrenamiento, preparación, alimentación y el tiempo invertido en su plan integral para lograr los resultados esperados, pero en realidad, va mucho más allá de esto.

Como ejemplo, podemos tomar el caso de una de las superestrellas del deporte mundial que es Cristiano Ronaldo, quien recientemente cumplió 40 años y está de más decir que el nivel de disciplina y consistencia que ha mostrado durante los años de su carrera es muy alto.

Seguramente, al llegar a este punto podrías pensar: “Esto no es para mí, porque me dedico a otra cosa”. La realidad es que no se trata de algo lejano a cada persona, independientemente de la profesión a la que te dediques. A continuación, algunas reflexiones sobre cómo puedes aprovechar lecciones del deporte combinadas con tecnología para rendir al máximo, no importa a lo que te dediques.

1. El deporte es tu rutina base

En diferentes estudios se ha demostrado que tener una rutina de ejercicios de al menos tres a cuatro veces por semana hace que en el largo plazo, principalmente en el horizonte (pasando los 60 años) de tu vida, tu estado de salud sea mucho mejor.

Por ejemplo, está comprobado que el envejecimiento se retrasa desde el punto de vista físico y mental si haces levantamiento de pesas. El cargar pesas incrementa tus músculos, que es lo que más se desgasta con el paso de los años.

En este caso, la tecnología, como el caso de los relojes inteligentes, te puede ayudar a saber lo que necesitas invertir para lograr un objetivo, ya sea quemar ciertas calorías, cumplir con cierto tiempo o el grado de fuerza que debes invertir para llegar a una preparación adecuada.

2. Alimentación flexible

Diversos análisis señalan que si tu alimentación suele ser saludable la mayor parte del tiempo, tendrás un nivel de estamina y endorfinas más altas, lo que da como resultado menos cansancio y un estado más cercano a la felicidad.

Esto es muy importante para tu desempeño diario, ya que si quieres demostrar estar conectado con la gente con la que te relacionas de una forma más favorable, el tener un estado de ánimo adecuado es mejor para lograr las interacciones deseadas y a la larga lograr que tus resultados sean más altos dada la influencia de tu red de contactos.

Esto lo puedes medir mediante apps de alimentación que te muestran la cantidad de calorías, carbohidratos, proteínas y azúcares que debes consumir. Tener una alimentación flexible no debe ser complejo, es decir, puedes comer saludable constantemente y de vez en cuando darte un lujo, pero no dejarlo como regla repetitiva.

3. Recuperación

Probablemente has escuchado esto antes, pero dormir en promedio de 7 a 8 horas diarias hará que rindas de una forma óptima. El secreto no es solo dormir, sino saber con el uso de tecnología en qué momento lo debes hacer.

Por ejemplo, si te despiertas a las 6:30 am todos los días, es probable que alguna pulsera inteligente te muestre el punto de sueño óptimo basado en tu día a día, algo que seguro tu no tenías ni idea.

Lo que sí es una realidad, es que tener un descanso correcto hace que en tus labores, tu mente esté más ágil y tu cuerpo más conectado, lo que al final hace que tu desempeño sea el óptimo para lograrlo.

4. Disciplina

Crea rutinas y repítelas. La repetición tiene un efecto favorable para nuestro cerebro, ya que a pesar de que en ocasiones estés menos o más motivado, si lo haces de manera constante, será más fácil cumplir tu objetivo.

Lo que tienes que considerar es que esta rutina debes hacerla 21 días consecutivos para que ya se vuelva algo constante en tu modo de vida y no solo un esfuerzo aislado. Las primeras dos semanas seguro sufrirás, pero si logras pasar esta curva de adaptación, lo siguiente será mucho más sencillo.

5. IA e Innovación constante

Si crees que la innovación viene únicamente de las grandes ideas de un genio, estás pensando de manera equivocada, ya que hoy en día existen aplicaciones de inteligencia artificial (IA) que te dan oportunidad de poder encontrar ideas para proyectos nuevos o entender qué está pasando en el mercado de una forma más sencilla.

Hacer las preguntas correctas o más cercanas en un chat con IA te dará muchas ideas para que puedas desarrollar los proyectos que probablemente no se te hubieran ocurrido por sí solo, también sirve para entender las tendencias del mercado o lo que viene a futuro. Usemos la tecnología como nuestro aliado y no como algo que deteriora la calidad de nuestras vidas.

Como puedes ver, todos estos elementos (dependiendo de tu presupuesto y ambición por mejorar) requieren una inversión baja, lo que al final te dará resultados para mejorar la interacción con tu entorno. Y si bien el resultado directo de algunos de estos principios no se verá inmediatamente, es algo que permite que tu mente se mantenga más conectada, enfocada y con menos cansancio, como consecuencia, tu desempeño será más sostenible y en línea con el resultado esperado.