La CROC impondrá jornada de 40 horas en contratos colectivos a partir de 2027

La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) adelantará la aplicación de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales a partir del año 2027, estableciendo esta medida de forma directa en las revisiones de los contratos colectivos de trabajo que la organización mantiene vigentes en todo el país.

El secretario general de la central obrera, Isaías González Cuevas, explicó en entrevista con El Economista que la estrategia sindical busca compactar el esquema laboral de 48 a 40 horas en un solo año y no como lo plantea la reforma laboral, un esquema paulatino en donde se disminuyen dos horas por año hasta el 2030.

"Estamos revisando con cada una de las empresas los contratos colectivos de este año y de una vez estamos dejando la implementación de 40 horas, consideramos que es mejor bajar la jornada de 48 a 40 horas de una vez, todo", expresó el dirigente sindical.

Cabe destacar que la CROC agrupa alrededor de 3,600 sindicatos en todo el país, además de contar con 17 Confederaciones Nacionales Industriales y cerca de 15,000 contratos colectivos de trabajo.

Respecto al comportamiento del empleo en las ramas de servicios (hoteles y restaurantes), González Cuevas informó que las contrataciones de personal eventual en los sectores hotelero y restaurantero se han mantenido en niveles regulares, sin registrar incrementos extraordinarios relacionados con las actividades del Mundial de Futbol 2026.

El líder de la CROC detalló que la capacidad de servicio y los eventos en establecimientos con salones operan bajo la normalidad habitual, debido a que el flujo de visitantes internacionales no ha mostrado repuntes que alteren las dinámicas de contratación vigentes en dichos sectores económicos.

En el ámbito fiscal, la CROC, en coordinación con las cúpulas empresariales y con otras organizaciones sindicales, promueve ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la propuesta de hacer deducibles las prestaciones laborales y los gastos de capacitación.

"Vemos que hay más posibilidades de que avance. Buscamos que las horas laboradas y los incentivos no se vean afectados por cargas impositivas gravadas con impuestos. Los estudios económicos presentados demuestran que, al liberar estos gravámenes y reducir el tiempo de trabajo, se genera un estímulo directo que dinamiza la economía interna, eleva la capacidad de compra de las familias y fomenta un mayor consumo de bienes y servicios", indicó.

Por otra parte, la organización sindical inició de forma permanente la operación del programa Checa Tu Salud en sus centros de trabajo afiliados. Esta iniciativa, explicó el dirigente, utiliza un sistema de inteligencia artificial que escanea los vasos sanguíneos y detecta factores de riesgo mediante una toma visual en el rostro de los usuarios.

"Este programa es preventivo, con el fin de enviar los resultados de manera inmediata a los médicos de las empresas para su atención preventiva. El servicio se proporciona de manera gratuita a los trabajadores y sus familias con el propósito de contrarrestar las limitaciones económicas que impiden el acceso a valoraciones médicas de diagnóstico oportuno", destacó el dirigente.