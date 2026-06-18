Bolsa mexicana cierra con pocos cambios; destaca avance de Grupo Carso

Las bolsas de valores de México cerraron con pocos cambios la sesión de este jueves. Los índices locales terminaron prácticamente sin cambios, en un mercado que seguía asimilando el cambio en las apuestas para la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed).

El índice líder S&P/BMV PC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cayó 0.06% a 68,265.11 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.03% a 1,372.46 unidades.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, se observaron comportamientos mixtos. Las ganancias las lideraron las acciones del conglomerado Grupo Carso, con 6.75% a 152.68 pesos, mientras que en las pérdidas destacó la caída de Walmex, con 2.90% a 50.29 pesos.

La jornada fue más volátil de lo habitual debido al Triple Witching Day estadounidense, una sesión en la que vencen tres tipos de contratos: opciones sobre acciones, opciones sobre índices y futuros sobre índices y que provoca un aumento del volumen de operación.