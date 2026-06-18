Día del Padre: los primeros superhéroes que conocimos no estaban en el cine

Mucho antes de que los universos cinematográficos dominaran la pantalla grande, millones de niños ya tenían un superhéroe favorito: papá. No llevaba capa, no podía volar y tampoco aparecía en los cómics, pero tenía una habilidad extraordinaria de encontrar la forma de estar ahí cuando se le necesitaba.

Los superpoderes que realmente importan

La capacidad de escuchar, la disposición para acompañar, la paciencia para enseñar algo por segunda, tercera o décima vez, la presencia constante en momentos importantes y también en aquellos que parecían insignificantes, son habilidades que suelen convertirse en los recuerdos que más valor adquieren con los años.

Imagen ilustrativa tomada de Magnific.

Investigaciones sobre bienestar y felicidad, como las realizadas por Harvard University han encontrado que las experiencias compartidas suelen generar recuerdos más duraderos y significativos que posesiones materiales. Quizá por eso, cuando pensamos en nuestros padres, rara vez recordamos un regalo específico; recordamos los momentos.

Por todo esto y más, papá merece en este Día del Padre un regalo que termine convirtiéndose en día inolvidable para él y para toda la familia.

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Imagen ilustrativa tomada de Magnific.

Los héroes también merecen celebrar

Este Día del Padre puede ser una oportunidad para agradecerle a nuestro primer superhéroe de una forma distinta, pues los mejores regalos suelen parecerse más a un momento compartido que a cualquier cosa que venga envuelta.

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