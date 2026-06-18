Jalisco perdió 1,507 patrones en cinco meses: Coparmex

Guadalajara, Jal. Jalisco se ubicó como la segunda entidad del país con más bajas patronales registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) durante los primeros cinco meses del año, al acumular la desaparición de 1,507 registros, situación que refleja las dificultades que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) para mantenerse en operación.

De acuerdo con el presidente en Jalisco de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Luis Beas Gutiérrez, la tendencia observada a nivel nacional, también se está replicando en el estado, donde el cierre de empresas impacta principalmente a las unidades económicas de menor tamaño, consideradas fundamentales para la generación de empleo y la actividad productiva.

"Durante los primeros cinco meses del año, nuestro estado registró 1,507 bajas patronales ante el IMSS, la segunda cifra más alta del país", señaló el dirigente empresarial.

Los sectores más afectados por la reducción de patrones fueron el comercio, que registró 540 bajas; los servicios para empresas, con 385 registros menos; y la industria de la transformación, con una disminución de 256 patrones.

Para el presidente del sindicato patronal en la entidad, estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer las condiciones para la permanencia y crecimiento de las micro y pequeñas empresas, que representan una parte importante del tejido económico estatal.

"Cuando un negocio logra consolidarse, gana quien emprende, pero también sus colaboradores, proveedores y toda la comunidad que lo rodea", afirmó Beas Gutiérrez.

Situación nacional

La situación en Jalisco, agregó el empresario, forma parte de un fenómeno de alcance nacional. Entre enero y mayo, México perdió 13,281 registros patronales ante el IMSS, de los cuales la mayoría correspondió a pequeñas empresas.

Coparmex advirtió que detrás de cada baja patronal existe un impacto económico y social que va más allá de las cifras administrativas, ya que el cierre de una micro o pequeña empresa implica la pérdida de fuentes de trabajo, inversiones familiares y proyectos empresariales construidos durante años.

"Cuando una micro o pequeña empresa cierra, se pierden oportunidades de empleo, inversiones familiares y proyectos construidos con años de esfuerzo", subrayó el presidente de Coparmex Jalisco.

Ante este escenario, el organismo empresarial insistió en que el fortalecimiento de las mipymes debe mantenerse como una prioridad, al considerar que su permanencia resulta clave para la generación de empleo, la actividad económica local y el desarrollo de las comunidades.