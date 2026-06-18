Tere Jiménez amplía la presencia internacional de Aguascalientes con nuevas alianzas en California

Con el objetivo de impulsar nuevas oportunidades de inversión, educación e innovación para Aguascalientes, la gobernadora Tere Jiménez desarrolla una agenda de trabajo en Estados Unidos para promover las ventajas competitivas del estado y consolidar vínculos con autoridades, organismos y sectores productivos que contribuyan al crecimiento de la entidad.

Este miércoles, acompañada por integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, sostuvo una reunión con el Comité Selecto del Senado para la Cooperación y el Diálogo entre California y México, encabezado por el senador Stephen Padilla, la senadora Anna Caballero y el senador Brian Jones.

Durante el encuentro, destacó el potencial de Aguascalientes como un estado competitivo, con talento altamente calificado y una ubicación estratégica que lo convierten en un destino atractivo para la inversión y el desarrollo de proyectos conjuntos.

Asimismo, se exploraron áreas de colaboración en educación, innovación y desarrollo económico.

Como parte de esta agenda, Tere Jiménez también se reunió con el cónsul general de México en Sacramento, California, Christian Tonatiuh González Jiménez, con quien abordó acciones para estrechar la relación entre Aguascalientes y California en materia económica, educativa, migratoria y de promoción internacional.

La gobernadora reiteró su compromiso de seguir impulsando alianzas que permitan ampliar la presencia de Aguascalientes en el ámbito internacional y consolidar proyectos que generen más crecimiento y oportunidades para las familias del estado.