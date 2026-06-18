Peso mexicano se deprecia a la espera de noticias sobre la tregua de Estados Unidos e Irán

El peso mexicana se depreció frente al dólar en la sesión de este jueves. La divisa local cayó en un mercado cauteloso a la espera de noticias sobre la tregua de Estados Unidos e Irán, y tras la actualización al alza de las expectativas de inflación de la Reserva Federal.

El tipo de cambio terminó la jornada en el nivel de 17.3613 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.3345 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), esto significó para la moneda una pérdida de 2.68 centavos o de 0.16 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango con un máximo de 17.3994 unidades y un mínimo de 17.2493 unidades. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, avanzó 0.72% hasta 100.81 unidades

El dólar se fortalece en medio de expectativas de un aumento de tasas de interés de la Reserva Federal este año, después de que el banco central aumentó ayer sus proyecciones de inflación, con estimaciones de nueve miembros de al menos un aumento de tasas este año.

Los operadores esperan atentos noticias sobre el acuerdo de paz preliminar de Estados Unidos con Irán. Se espera que mañana se firme oficialmente y el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que espera un alto el fuego total en todos los frentes de la guerra.

"Consideramos que la presión de alza prevalezca, luego de superar ⁠el promedio móvil de 50 días ⁠en 17.33. En este sentido, la resistencia que enfrentará se ubica en el nivel de 17.43, y el soporte se sitúa en ⁠17.25", afirmaron en una nota los expertos de Análisis Banorte.