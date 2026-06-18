Regulador energético de EU insta a redes eléctricas a revisar normativa sobre centros de datos

El principal organismo regulador energético de Estados ⁠Unidos ordenó el jueves a los operadores de la red eléctrica del país que reconsideren las normas para la conexión de grandes ⁠consumidores, como los centros de datos, ⁠ya que su demanda está sobrecargando las redes.

Los centros de datos están llevando el consumo eléctrico estadounidense a máximos históricos y demandan más electricidad en amplias zonas del país de la que las redes pueden suministrar, lo que ha llevado a los reguladores a tomar medidas urgentes para gestionar la demanda.

El borrador de las órdenes de "justificación" de la Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC) insta a las seis redes regionales bajo su jurisdicción —excluyendo a Texas— a justificar o revisar su proceso de suministro eléctrico a los grandes consumidores de energía.

La orden de la FERC sigue a una directiva del año pasado del secretario de Energía, Chris Wright, destinada a ayudar a agilizar la conexión de los centros de datos como parte del objetivo del país de ganar la carrera mundial por desarrollar e implantar nuevas tecnologías de inteligencia artificial.

"Esta es una ⁠carrera contra el tiempo, y vamos ⁠a ganarla", afirmó la presidenta ⁠de la FERC, Laura Swett. "Es la mayor prioridad a la que se ⁠enfrenta nuestro país en este momento".

Los operadores de red y los propietarios de redes de transporte disponen de 60 días para responder a la FERC y explicar si sus normas actuales están justificadas o si van a introducir cambios en cinco categorías principales.

Entre esas categorías está contar con procesos claros para conectar a los grandes ⁠consumidores de energía, como los centros de datos, y asignar a los grandes clientes energéticos los costos de la infraestructura necesaria para prestarles servicio.