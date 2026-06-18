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Regulador energético de EU insta a redes eléctricas a revisar normativa sobre centros de datos
Los operadores de red y los propietarios de redes de transporte disponen de 60 días para responder a la FERC.
El principal organismo regulador energético de Estados Unidos ordenó el jueves a los operadores de la red eléctrica del país que reconsideren las normas para la conexión de grandes consumidores, como los centros de datos, ya que su demanda está sobrecargando las redes.
Los centros de datos están llevando el consumo eléctrico estadounidense a máximos históricos y demandan más electricidad en amplias zonas del país de la que las redes pueden suministrar, lo que ha llevado a los reguladores a tomar medidas urgentes para gestionar la demanda.
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El borrador de las órdenes de "justificación" de la Comisión Federal Reguladora de la Energía (FERC) insta a las seis redes regionales bajo su jurisdicción —excluyendo a Texas— a justificar o revisar su proceso de suministro eléctrico a los grandes consumidores de energía.
La orden de la FERC sigue a una directiva del año pasado del secretario de Energía, Chris Wright, destinada a ayudar a agilizar la conexión de los centros de datos como parte del objetivo del país de ganar la carrera mundial por desarrollar e implantar nuevas tecnologías de inteligencia artificial.
"Esta es una carrera contra el tiempo, y vamos a ganarla", afirmó la presidenta de la FERC, Laura Swett. "Es la mayor prioridad a la que se enfrenta nuestro país en este momento".
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Los operadores de red y los propietarios de redes de transporte disponen de 60 días para responder a la FERC y explicar si sus normas actuales están justificadas o si van a introducir cambios en cinco categorías principales.
Entre esas categorías está contar con procesos claros para conectar a los grandes consumidores de energía, como los centros de datos, y asignar a los grandes clientes energéticos los costos de la infraestructura necesaria para prestarles servicio.