Farmacéutica Camber-Amarox se instala en Morelos, tras el cierre de Nissan-Civac 

Morelos estrenó la primera etapa de la planta farmacéutica Camber-Amarox con una inversión de 50 millones de dólares, la cual se desarrolla en la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca (Civac), en el municipio de Jiutepec; el mismo lugar que albergó la planta de Nissan la cual cerró a finales del primer trimestre del año luego de una reestructuración en las operaciones de la automotriz.

La inversión de la empresa india Hetero Labs a través de las subsidiarias Amarox Pharma y Camber Pharma permitirá producir en territorio nacional medicamentos para el tratamiento del VIH/SIDA, diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y productos biotecnológicos, lo que contribuirá a reducir la dependencia de importaciones y fortalecer el acceso a tratamientos esenciales para millones de personas, explicaron autoridades durante la inauguración de la primera fase y el inicio de la segunda etapa de la planta de producción.

“Cada vez que logramos una inversión en este territorio es una gran alegría porque hay confianza para invertir en Morelos” en la entidad se trabaja todos los días para fortalecer las condiciones de paz, estabilidad y desarrollo, expresó la gobernadora Margarita González Saravia.

La administración mantiene un respaldo permanente a las inversiones de la industria farmacéutica, hotelera, cinematográfica y de otros sectores productivos, “toda empresa interesada en establecerse en la entidad encontrará un gobierno aliado para impulsar su desarrollo”, ya que este tipo de proyectos contribuyen a la creación de empleos y al fortalecimiento de la economía local, “siempre van a tener las puertas abiertas y el apoyo del gobierno del estado para seguir invirtiendo en las etapas que quieran”.

El proyecto está alineado con el Plan México y “representa un compromiso a largo plazo con la producción farmacéutica nacional, con el objetivo de fortalecer el Sistema de Salud de México, reducir la dependencia de las importaciones y garantizar acceso oportuno y accesible a medicamentos esenciales”, dijo Gurulinga Konanur, director general de Amarox Pharma y Camber Pharma México.

Inicialmente se contempló una inversión de 40 millones de dólares para tres etapas; sin embargo, el proyecto alcanzará casi 50 millones de dólares; además, permitirá generar hasta 300 empleos directos y más de 1,000 indirectos.

La instalación de esta planta de última generación refleja la confianza del sector privado internacional y fortalece la estrategia estatal para atraer inversiones que generen empleo, impulsen el crecimiento económico y posicionen a la entidad como un polo industrial competitivo a nivel nacional coincidieron al tomar la palabra, Víctor Hugo Borja Aburto, director general de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en nombre del secretario de Salud, David Kershenobich, y Javier Dávila Torres, representante de la Secretaría de Economía (SE) para el sector farmacéutico y de dispositivos médicos.

Estas acciones forman parte del seguimiento al Consejo de Inversiones de Morelos con foco hacia las vocaciones productivas de la entidad, donde se articulan esfuerzos con la academia para la formación especializada.