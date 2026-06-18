CNA pone fin a 6 años de incertidumbre regulatoria y libera a Televalles de la preponderancia

La Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) liberó a TV Ocho S.A. de CV. de la regulación asimétrica que pesaba sobre esta compañía desde el año 2014, debido a que entonces era un concesionario repetidor de los contenidos del Grupo Televisa, y por eso fue declarado también como parte integrante del agente económico preponderante de la radiodifusión mexicana.

Con Televalles, la CNA marca dos hitos al resolver su primer caso en materia de política regulatoria sobre competencia económica en telecomunicaciones y radiodifusión, y tras poner fin también a un caso que duró casi siete años, luego de advertir márgenes de mejora regulatoria y con una decisión respaldada en las nuevas leyes sectoriales.

TV Ocho dejó de formar parte del GIE del AEPR (…) A partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la presente resolución, TV Ocho ya no se encuentra obligado a continuar con el cumplimiento de la regulación asimétrica aplicable al AEPR”, dice el expediente de esta historia.

TV Ocho S.A. de CV. y su canal comercial Televalles fueron declarados preponderantes en marzo de 2014 por el ahora desaparecido Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Esta declaración significó para el canal Televalles 8.1 TV, la obligación de compartir su infraestructura pasiva con terceras empresas y a hacer una separación contable de su negocio, entre otras rigurosas responsabilidades que estableció la regulación asimétrica para todos aquellos en la misma posición.

Adicional a los costos económicos que significó el cumplimiento de la política regulatoria de preponderancia para este canal y para otras señales locales que también enfrentaron la misma regulación, el propio contexto del mercado televisivo en abierto obligó a TV Ocho a retornar su señal de espectro al Estado por hallar incosteable el refrendo de la concesión, y con lo que entonces Televalles llegó a su fin en 2023, casi 27 años luego de haber encendido su antena para la Huasteca potosina.

El retorno de la concesión de espectro fue aceptada por el IFT, quien reconoció que TV Ocho S.A. de CV. salía del negocio de la televisión abierta por los efectos del mercado televisivo, pero también por el encarecimiento del espectro radioeléctrico en el sector de la radiodifusión.

Este hecho, sin embargo, abonó poco para retirar la declaratoria de preponderancia para TV Ocho S.A. de CV. y su canal Televalles, aun cuando el Grupo Televisa en 2019 rompió sus relaciones comerciales con esa televisora local.

Televalles reconocía que su programación estuvo nutrida en un 96% de los contenidos de Televisa, pero eso fue así hasta 2019, para luego ser un canal enteramente local, porque entonces Televalles pasó a convertirse en el único canal con cobertura noticiosa en Ciudad Valles, Xilitla, Tamazunchale y otras veinte poblaciones de San Luis Potosí, así como para el mercado Ciudad Mante, en Tamaulipas.

La salida del aire de Televalles canal 8.1 significó que medio millón de personas de esa región del noreste mexicano perdieron una alternativa del servicio de televisión abierta de carácter local, pues los otros seis canales con cobertura allí también, retransmiten mucho contenido con origen en la Ciudad de México.

La empresa presentó al IFT en 2019, en 2024 y en agosto de 2025 distintas solicitudes para dejar ser parte del preponderante en radiodifusión, porque para el regulador, por lo estricto de la legislación entonces vigente y por criterios difíciles de acreditar, como por ejemplo demostrar que a pesar de que los accionistas y otros empresarios de radio y TV de otros estados tienen un mismo apellido, su parentesco es en cuarto y quinto grado y no influyen de manera alguna en TV Ocho.

"No es posible descartar la existencia de vínculos de tipo comercial, organizativo, económico o jurídico que generen alguna relación de control o influencia, directa o indirecta y de iure o de facto, entre el promovente y otras personas", resolvía el regulador con base en la legislación de entonces.

TV Ocho alegó durante casi siete años que no tenía ningún tipo de relación con otros empresarios, ni con Televisa y demostró que ese grupo económico fue quien rompió unilateralmente con la compañía.

El tiempo tampoco fue halagüeño para Televalles, porque mientras esta compañía peleaba por salir de la preponderancia, Corporación Tapatía de Televisión S.A. de C.V. consiguió lo propio en Guadalajara, dejando abierta la puerta para que Telsusa entrara a ese mercado, a quien cedió su concesión de espectro.

Telsusa, por su parte, también consiguió salir de la preponderancia en Tabasco, tras demostrar que no hacía más negocios con Televisa, todo ello mientras Televalles recibía reveses y por lo que en última instancia se decantó por la presentación de un amparo indirecto.

En el último tramo del camino, TV Ocho sufrió el robo de su transmisor digital que utilizaba Televalles, con un valor superior a 1 millón de pesos, según copias de las denuncias facilitadas a El Economista. Y cabe la posibilidad todavía de que TV Ocho deba abonar una multa por no haber presentado sus informes de cumplimiento con respecto a la regulación asimétrica, posteriores a 2019.

Mientras, la Comisión Nacional Antimonopolio ha resuelto que TV Ocho S.A. de C.V. no es más parte del agente económico preponderante de radiodifusión que encabeza Televisa, una determinación que llega tres años con cinco meses después de que Televalles 8.1 salió del aire.