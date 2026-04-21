¿Vale la pena alcalinizar el agua? Qué beneficios tiene y cómo hacerla en casa

En los últimos años, el concepto de “agua alcalina” ha pasado de ser una recomendación de nicho a un hábito cotidiano dentro del universo wellness. En gimnasios, cafeterías especializadas e incluso restaurantes, cada vez es más común encontrar opciones que prometen equilibrar el pH del cuerpo, mejorar la digestión y aportar energía. Pero, más allá del discurso comercial, vale la pena entender qué hay detrás de esta tendencia.

El agua alcalina es aquella cuyo nivel de pH supera el neutro (7), generalmente situándose entre 8 y 9.5. En teoría, su consumo ayudaría a contrarrestar la acidez del organismo, derivada de dietas altas en proteínas, azúcares o alimentos procesados. Sin embargo, el cuerpo humano —especialmente a través de órganos como los riñones y los pulmones— ya cuenta con mecanismos altamente eficientes para regular su equilibrio ácido-base.

Más allá del mito: ¿qué beneficios sí pueden existir?

Aunque no se trata de una solución milagro, algunos especialistas coinciden en que el consumo de agua alcalina puede tener efectos positivos en ciertos contextos. Por ejemplo, puede favorecer una hidratación más eficiente en personas con alta actividad física, debido a su contenido de minerales como calcio, magnesio o potasio.

También se le atribuyen beneficios digestivos leves, como la reducción de acidez estomacal en casos específicos. De hecho, algunos estudios han explorado su posible efecto para neutralizar la pepsina, una enzima relacionada con el reflujo ácido. Aun así, estos efectos no sustituyen tratamientos médicos ni deben generalizarse como una cura.

Agua alcalinaFreepik

Desde el enfoque de consumo, el auge del agua alcalina también refleja un cambio en los hábitos: una búsqueda por opciones más “naturales” y una mayor conciencia sobre lo que se bebe, algo que ha impulsado su presencia en el mercado, donde su precio puede ser hasta tres veces superior al del agua regular.

Cómo alcalinizar el agua en casa sin gastar de más

Frente a esta tendencia, muchos consumidores han optado por replicar estas bebidas desde casa, evitando el costo de marcas comerciales. Existen métodos sencillos que, aunque no transforman radicalmente el pH, sí modifican ligeramente sus propiedades.

Una de las formas más comunes es añadir unas gotas de limón. Aunque el limón es ácido por naturaleza, su efecto en el organismo es alcalinizante tras su metabolización. Basta con exprimir medio limón en un vaso de agua tibia, preferentemente en ayunas.

Alcalinizar el aguaFreepik

Otra opción es incorporar una pizca de bicarbonato de sodio en un litro de agua. Este método sí eleva directamente el pH, pero debe usarse con moderación, especialmente en personas con problemas de presión arterial, ya que el bicarbonato contiene sodio.

También se ha popularizado el uso de rodajas de pepino, hojas de menta o incluso jengibre. Si bien su impacto en el pH es menor, aportan compuestos antioxidantes y mejoran el sabor, lo que puede incentivar un mayor consumo de agua a lo largo del día.

Consumo informado: entre tendencia y realidad

El crecimiento del agua alcalina no solo responde a una promesa de salud, sino a una narrativa aspiracional donde el consumidor busca control y bienestar en lo cotidiano. En ese sentido, preparar versiones caseras no solo es una alternativa económica, sino también una forma de apropiarse del hábito.

Sin embargo, la recomendación clave sigue siendo la misma: mantenerse hidratado. Más allá del pH, el verdadero beneficio está en consumir suficiente agua diariamente. La alcalinización puede ser un complemento, pero no un sustituto de una dieta equilibrada ni de hábitos saludables.