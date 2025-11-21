Tres cenas de Acción de Gracias para disfrutar en la Ciudad de México

En México, el Día de Acción de Gracias ha dejado de ser una práctica ajena. La ciudad adoptó esta celebración con entusiasmo, y hoy noviembre se vive como un preámbulo cálido a las fiestas decembrinas: un momento para reunirse, agradecer y compartir la mesa con sabores reconfortantes.

Restaurantes de todos los estilos han creado su propia versión del Thanksgiving, desde propuestas clásicas hasta reinterpretaciones con sello mexicano, conformando una ruta de cenas especiales que ya forma parte del calendario gastronómico capitalino.

En ese espíritu, la CDMX ofrece experiencias que combinan tradición estadounidense, ingredientes frescos, técnica culinaria y atmósferas memorables. En Bistronomie seleccionamos tres lugares donde la cena de Acción de Gracias se vive con calidad, detalle y una propuesta gastronómica pensada para quienes quieren disfrutar sin complicaciones.

Hacienda de los Morales

Hacienda de los Morales, uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad desde 1967, celebra Acción de Gracias con un menú especial el 27 y 28 de noviembre, ideal para quienes buscan una experiencia elegante y tradicional.

La cena comienza con una ensalada de camaroncitos con lechugas tiernas y una salsa de tamarindo que aporta frescura y acentos ligeramente cítricos. El segundo tiempo es una Clam Chowder clásica, preparada con papa y tocino: una crema robusta y reconfortante inspirada en las recetas de Nueva Inglaterra, pero ejecutada con la fineza característica del lugar.

El plato fuerte es un pavo relleno californiano servido en sus jugos, acompañado de jalea de arándanos, puré de camote y ejote francés, un balance perfecto entre dulzor, cremosidad y notas otoñales.

Para cerrar, la tarta de calabaza de Castilla con helado de canela encapsula el espíritu de la temporada en un postre cálido y aromático. Con su ambiente señorial, jardines y servicio impecable, Hacienda de los Morales convierte Thanksgiving en una celebración memorable y profundamente acogedora.

Dirección: Vázquez de Mella 525, Polanco.

Acción de Gracias - Hacienda de los MoralesCortesía

Pinche Gringo BBQ

Pinche Gringo BBQ se ha posicionado como un referente absoluto del estilo texano en la CDMX, y Thanksgiving es una de las fechas donde su cocina brilla con más fuerza. El restaurante aprovecha sus técnicas de ahumado y cocción lenta para ofrecer una cena con auténtico espíritu sureño: pechuga de pavo jugosa, puré de papas cremoso, ejotes salteados con tocino y la clásica salsa de arándanos. Para el postre, pay de calabaza, nuez o manzana, todos horneados con ese carácter casero y generoso que distingue al lugar.

Para quienes prefieren celebrar en casa, Pinche Gringo también prepara el pavo completo al estilo de la casa, acompañado de guarniciones listas para servir. Sus sedes en Narvarte y Polanco ofrecerán música en vivo y decoración temática, creando un ambiente festivo que mezcla el estilo texano con la vibra chilanga. Es una opción ideal para quienes buscan una cena sin pretensiones, contundente y llena de sabor.

Dirección: Cumbres de Maltrata 360, Narvarte / Lago Iseo 296, Polanco.

Pinche Gringo - Acción de GraciasCortesía

The Capital Grille

The Capital Grille, ubicado en el edificio Capital Reforma, propone una cena de Thanksgiving con un toque de sofisticación. Este restaurante, conocido por sus cortes, pescados y mariscos frescos, creó un menú especial disponible del 15 al 30 de noviembre, diseñado para quienes buscan una experiencia elegante.

El menú inicia con una crema de calabaza aterciopelada con queso de cabra, seguida de un pavo relleno de mostarda en su jugo, una preparación que aporta matices dulces y herbales. Para el postre, la clásica tarta de nuez pecana servida con helado de vainilla ofrece un final cálido y balanceado.

El espacio es otro de sus grandes atractivos: las vistas a Paseo de la Reforma iluminado convierten la cena en una experiencia visual y gastronómica a la vez. Su ambiente sobrio, su servicio preciso y su cocina pulida hacen de The Capital Grille una opción perfecta para celebraciones en pareja, cenas familiares formales o reuniones de trabajo con un toque festivo.

Dirección: Av. Paseo de la Reforma 250, Local 1G, Juárez.