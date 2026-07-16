Dónde ver la final del Mundial en CDMX: 3 restaurantes con buena comida, cocteles y grandes vistas

Ver una final va mucho más allá de una pantalla gigante. El ambiente, la cocina y el servicio terminan por convertir un partido en una experiencia completa.

En la recta final del torneo, algunos restaurantes de la Ciudad de México prepararon espacios donde la gastronomía juega un papel tan importante como el silbatazo inicial. Desde terrazas con vistas espectaculares hasta bares de hotel y cocinas españolas de alto nivel, estas son tres mesas donde el futbol sabe mejor.

Carlotta Reforma: futbol con vista a Paseo de la Reforma

Si la idea es vivir la gran final en un ambiente sofisticado sin perder la emoción del partido, Carlotta Reforma, dentro de The Ritz-Carlton, Mexico City, es una de las mejores opciones. Su vista privilegiada sobre Paseo de la Reforma convierte cada gol en un espectáculo, mientras la atmósfera relajada del bar invita a quedarse mucho después del silbatazo final.

La propuesta gastronómica fue diseñada para compartir. Sobresalen la tostada de atún con alioli de trufa, los tacos de jaiba con ensalada de piña y mousse de aguacate, además de una hamburguesa de res preparada en casa con queso Monterrey y cebolla caramelizada. Para quienes buscan el clásico menú de partido, las alitas jumbo con salsa BBQ y los nachos con arrachera y guacamole completan una experiencia donde la mixología y la cocina elevan cada jugada.

Dirección: Av. Paseo de la Reforma 509, piso 38.

Carlotta ReformaCortesía

Ajoblanco: la final también se juega con cocina española

No todos quieren ver el futbol entre gritos y pantallas abarrotadas. Para quienes prefieren una experiencia más pausada, Ajoblanco ofrece una combinación poco común: gastronomía española de alto nivel con un ambiente elegante donde el partido se disfruta sin sacrificar la conversación ni el buen comer.

La cocina del chef Manuel Victoria convierte ingredientes mediterráneos en protagonistas. Vale la pena comenzar con el ajoblanco con semimojama de sardinas, seguir con los boquerones y anchoas con tomates asados, compartir una fideuá o la totoaba al estilo mediterráneo y cerrar con el lechón confitado. El imperdible es el socarrat de arroz con leche, una versión contemporánea de uno de los postres más tradicionales de España. Todo acompañado por una cava con etiquetas españolas pensadas para maridar cada tiempo.

Dirección: Av. Explanada 710, Lomas de Chapultepec.

AjoBlanco RestauranteCortesía

Cabuya Rooftop: futbol entre las mejores vistas de la ciudad

Para quienes buscan una experiencia diferente durante la final, Cabuya Rooftop, en el piso 17 del hotel Andaz Mexico City Condesa, reúne una de las mejores panorámicas de la capital con una propuesta gastronómica inspirada en los sabores del mar y la cocina mexicana contemporánea.

La recomendación comienza con el aguachile de pescado estilo Cabuya, preparado con cítricos al grill y leche de tigre de piña con lemongrass, una entrada fresca ideal para compartir. Como plato fuerte, la barbacoa de picaña, marinada en cerveza obscura y horneada en penca de maguey, se ha convertido en una de las especialidades de la casa. Si prefieres una opción más cremosa, el risotto de temporada es otra de las preparaciones que vale la pena pedir, mientras que la carta también ofrece pescados y mariscos de gran nivel. Para cerrar sus postres son un imperdible y son el final perfecto para una tarde de futbol.

Dirección: Aguascalientes 158, Colonia Condesa.