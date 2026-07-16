El secreto del asado argentino ¿Por qué su carne y su forma de cocinar conquistaron al mundo?

La respuesta comienza hace más de cuatro siglos. Cuando los españoles introdujeron el ganado vacuno al Río de la Plata en el siglo XVI, los animales encontraron uno de los territorios más privilegiados del planeta para desarrollarse: las pampas argentinas. Miles de kilómetros de praderas naturales, abundante agua y un clima templado permitieron que el ganado creciera prácticamente alimentándose de pasto durante gran parte de su vida. Esa combinación produjo una carne con excelente marmoleo, textura firme y un sabor profundo que terminó distinguiéndola del resto del mundo.

Pero la calidad de la carne explica solo una parte de la historia. El verdadero fenómeno fue cultural. Mientras en muchos países la carne era un lujo reservado para ocasiones especiales, en Argentina se convirtió en un alimento cotidiano. Desde el siglo XIX, los gauchos cocinaban reses enteras al fuego abierto durante largas jornadas en las estancias. Aquella práctica terminó evolucionando hasta convertirse en el asado que hoy identifica al país.

El asado es mucho más que una comida

En Argentina nadie invita simplemente a comer carne. Se invita a hacer un asado. Esa diferencia cambia por completo el significado.

El asado representa convivencia. El "asador" tiene un papel casi ceremonial: controla el fuego, decide cuándo agregar carbón o leña, administra los tiempos de cocción y sirve cada corte en su punto exacto. Mientras la carne se cocina lentamente, la conversación se vuelve parte del ritual.

Por eso muchos antropólogos consideran que el asado argentino funciona como un elemento de identidad nacional, comparable con el mate, el tango o el futbol.

La carne empieza antes del fuego

Gran parte del prestigio proviene del ganado británico introducido durante los siglos XIX y XX, especialmente las razas Angus y Hereford, que se adaptaron perfectamente a las pampas.

A diferencia de otros grandes productores donde predominan los sistemas intensivos, Argentina construyó durante décadas su reputación sobre animales criados en pastoreo. Esa alimentación modifica la grasa, aporta sabores distintos y genera una carne menos invasiva en boca.

No significa que toda la carne argentina sea igual ni que toda sea de libre pastoreo, pero esa imagen de ganado criado en enormes praderas terminó convirtiéndose en una marca país.

Argentina y sus asados al carbónFreepik

El fuego también importa

Quizá el mayor error es pensar que el secreto está únicamente en la carne. Los argentinos cocinan con paciencia.

El fuego nunca debe tocar directamente la carne. Primero se generan brasas de carbón vegetal o leña dura, y después se distribuyen debajo de la parrilla para lograr una temperatura uniforme.

La cocción suele ser lenta, entre una y tres horas dependiendo del corte, lo que permite que la grasa se funda poco a poco sin resecar las fibras.

El resultado es una carne jugosa por dentro y con una costra exterior llena de aromas ahumados.

Los cortes que hicieron famosa a Argentina

La fama internacional también se debe a que Argentina desarrolló una cultura de cortes muy particular.

Entre los más reconocidos destacan el bife de chorizo, el ojo de bife, la entraña, el vacío, la tira de asado, el matambre, la colita de cuadril y la picaña, además de las tradicionales achuras como chinchulines, mollejas, riñones y morcilla, que forman parte indispensable del ritual parrillero.

Cada uno tiene tiempos distintos de cocción y un lugar específico dentro del orden en que llegan a la mesa.

¿Por qué todo el mundo habla del asado argentino?

Argentina llegó a ser durante décadas uno de los mayores exportadores de carne vacuna del mundo. Paralelamente, chefs argentinos emigraron a Europa, Estados Unidos y América Latina llevando consigo el concepto de la parrilla argentina.

Hoy existen restaurantes argentinos prácticamente en cualquier gran ciudad del planeta, desde Madrid hasta Ciudad de México, pasando por Nueva York, Dubái, Tokio o Londres.

Argentina y sus asados al carbónFreepik

Además, la carne argentina se convirtió en un símbolo de calidad dentro del turismo gastronómico, al mismo nivel que el sushi japonés, la pizza napolitana o el wagyu japonés.

Una pasión respaldada por el consumo

Argentina continúa ubicándose entre los países con mayor consumo de carne vacuna por habitante del mundo, con alrededor de 45 a 50 kilogramos por persona al año, dependiendo de la disponibilidad y de las condiciones del mercado. Aunque esa cifra ha disminuido respecto a décadas pasadas —cuando superaba los 80 kilos—, sigue siendo una de las más altas del planeta.

El asado no desapareció: simplemente se adaptó a los cambios económicos, manteniendo su lugar como la comida de las reuniones familiares, los fines de semana y las celebraciones.