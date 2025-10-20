Lectura2:00 min
El secreto del mole de olla vegano: Cómo preparar este tradicional platillo mexicano
Un clásico del fogón mexicano que se reinventa con ingredientes vegetales sin perder su esencia ni su sabor profundo.
El mole de olla es uno de los guisos más representativos de la cocina mexicana. Su nombre proviene del recipiente en el que tradicionalmente se prepara —el olla de barro— y de la combinación de sabores intensos que se logran al unir chiles secos, hierbas aromáticas y verduras frescas.
Este platillo, que suele asociarse con la cocina rural y los hogares de antaño, ha trascendido generaciones gracias a su capacidad para reconfortar y reunir a las familias alrededor de la mesa.
En su versión original, el mole de olla incluye carne de res, pero la magia de la cocina contemporánea ha permitido reinterpretarlo en clave vegetal sin perder su carácter. El secreto está en los chiles: guajillo, pasilla y ancho, que al mezclarse con tomate, ajo y cebolla, crean un caldo robusto, ligeramente picante y de un color rojizo profundo. Las verduras, como el chayote, el elote, la calabaza y las papas, aportan textura y dulzura natural, mientras que el tofu o el garbanzo sustituyen la proteína animal de manera noble y nutritiva.
Te puede interesar
Esta versión vegana no busca imitar, sino rendir homenaje a la esencia del mole de olla: un plato campesino, sabio y equilibrado, donde el maíz, los chiles y las hierbas se convierten en protagonistas de un guiso lleno de historia. Prepararlo es un acto de respeto hacia la tierra y sus productos, y una muestra de que la tradición también puede adaptarse a nuevas formas de comer sin perder su alma.
Ingredientes:
- 3 chiles guajillos secos
- 2 chiles anchos secos
- 1 chile pasilla seco
- 3 jitomates medianos
- 1/2 cebolla blanca
- 2 dientes de ajo
- 2 litros de agua o caldo de verduras
- 2 elotes tiernos en trozos
- 1 chayote pelado y cortado en cubos
- 2 calabacitas en rodajas
- 2 papas medianas en cubos
- 1 taza de garbanzos cocidos o tofu firme en cubos
- 1 ramita de epazote
- Sal y pimienta al gusto
- Aceite vegetal
Preparación:
- Asar los chiles y verduras: Tuesta ligeramente los chiles en un comal, sin que se quemen. Retira las semillas y colócalos a remojar en agua caliente por 10 minutos. Asa los jitomates, la cebolla y el ajo hasta que se vean dorados.
- Preparar la salsa: Licúa los chiles remojados junto con los jitomates, la cebolla, el ajo y un poco de agua del remojo. Cuela la salsa y sofríela en una olla con un chorrito de aceite durante 10 minutos hasta que espese y suelte su aroma.
- Formar el caldo: Añade el agua o caldo de verduras, los elotes y las papas. Cocina por 15 minutos y después agrega el chayote, las calabacitas y los garbanzos o el tofu.
- Terminar: Incorpora el epazote, ajusta la sal y la pimienta, y deja hervir a fuego bajo 10 minutos más hasta que las verduras estén suaves.
- Servir: Acompaña con arroz blanco, tortillas de maíz y unas gotas de limón.