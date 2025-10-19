Lectura1:00 min
La receta de enchiladas suizas: Un clásico mexicano irresistible
Este platillo, nacido en el corazón de la Ciudad de México, combina la técnica europea con el alma de la cocina mexicana. Las enchiladas suizas son una muestra deliciosa del mestizaje culinario.
Pocas recetas representan tan bien el mestizaje gastronómico como las enchiladas suizas. A diferencia de lo que su nombre podría sugerir, este platillo no proviene de Suiza, sino del restaurante Sanborns de los Azulejos, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Fue creado a mediados del siglo XX por cocineras mexicanas que reinterpretaron las clásicas enchiladas verdes con un toque de crema y queso gratinado, inspiradas en la cocina europea que comenzaba a ganar presencia en la época.
El término “suizas” hace alusión al uso de productos lácteos —como crema y queso fundido—, asociados con los Alpes y la tradición quesera suiza. Así, el platillo nació como una fusión entre el sabor picante y fresco del chile verde y la suavidad de los lácteos, dando lugar a una preparación que se convirtió en un ícono de la cocina urbana mexicana.
Ingredientes (para 4 personas):
12 tortillas de maíz
2 pechugas de pollo cocidas y deshebradas
6 tomates verdes (tomatillos)
2 chiles serranos (pueden ajustarse al gusto)
1 diente de ajo
1/4 de cebolla blanca
1 taza de crema espesa
1 taza de caldo de pollo
1 taza de queso rallado (idealmente Chihuahua, Manchego o suizo)
Aceite vegetal
Sal al gusto
Procedimiento:
Preparar la salsa verde: Cuece los tomates y los chiles en agua hirviendo durante 5-7 minutos, hasta que se ablanden. Escurre y licúa con el ajo, la cebolla y el caldo de pollo hasta obtener una salsa homogénea.
Incorporar la crema: Vierte la salsa en una cacerola con un poco de aceite, sazona con sal y cocina durante 5 minutos. Agrega la crema espesa y mezcla bien. Cocina a fuego bajo durante unos minutos más hasta que espese ligeramente.
Freír las tortillas: Pasa las tortillas por aceite caliente unos segundos para suavizarlas.
Rellenar y enrollar: Coloca el pollo deshebrado en cada tortilla, enrolla y acomoda en un refractario engrasado.
Cubrir y gratinar: Baña con la salsa verde cremosa, espolvorea el queso rallado y gratina en horno precalentado a 180 °C por 10 minutos o hasta que el queso burbujee y dore ligeramente.
Servir: Acompaña con frijoles refritos o arroz rojo y decora con un toque extra de crema y cilantro picado.