La receta de enchiladas suizas: Un clásico mexicano irresistible

Ingredientes (para 4 personas):​

12 tortillas de maíz

2 pechugas de pollo cocidas y deshebradas

6 tomates verdes (tomatillos)

2 chiles serranos (pueden ajustarse al gusto)

1 diente de ajo

1/4 de cebolla blanca

1 taza de crema espesa

1 taza de caldo de pollo

1 taza de queso rallado (idealmente Chihuahua, Manchego o suizo)

Aceite vegetal

Sal al gusto

Procedimiento:

Preparar la salsa verde: Cuece los tomates y los chiles en agua hirviendo durante 5-7 minutos, hasta que se ablanden. Escurre y licúa con el ajo, la cebolla y el caldo de pollo hasta obtener una salsa homogénea.

Incorporar la crema: Vierte la salsa en una cacerola con un poco de aceite, sazona con sal y cocina durante 5 minutos. Agrega la crema espesa y mezcla bien. Cocina a fuego bajo durante unos minutos más hasta que espese ligeramente.

Freír las tortillas: Pasa las tortillas por aceite caliente unos segundos para suavizarlas.

Rellenar y enrollar: Coloca el pollo deshebrado en cada tortilla, enrolla y acomoda en un refractario engrasado.

Cubrir y gratinar: Baña con la salsa verde cremosa, espolvorea el queso rallado y gratina en horno precalentado a 180 °C por 10 minutos o hasta que el queso burbujee y dore ligeramente.

Servir: Acompaña con frijoles refritos o arroz rojo y decora con un toque extra de crema y cilantro picado.