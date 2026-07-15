¿Cuál es la mejor tabla para picar? ¿La  madera, el plástico, el acero o el mármol?

La tabla para picar es uno de los utensilios más utilizados en cualquier cocina, pero también uno de los que más bacterias puede acumular si no se elige el material adecuado o no se limpia correctamente. Sobre ella pasan carnes crudas, pescados, frutas, verduras y pan, por lo que su superficie puede convertirse en un punto de contaminación cruzada.

Durante años existió la idea de que las tablas de plástico eran las más higiénicas por ser fáciles de lavar. Sin embargo, investigaciones de universidades y organismos especializados en seguridad alimentaria muestran que la respuesta no es tan sencilla. La elección depende del material, el mantenimiento y el uso que se le dé.

La madera: la favorita de los expertos

Aunque parezca contradictorio, las tablas de madera de buena calidad, especialmente las elaboradas con maderas duras como arce, nogal o haya, siguen siendo una de las mejores opciones para la cocina doméstica.

Diversos estudios han encontrado que la madera posee una estructura porosa capaz de atrapar parte de las bacterias en su interior, donde terminan muriendo al no encontrar las condiciones para multiplicarse. Además, cuando se mantiene bien hidratada y libre de grietas, ofrece una superficie resistente y amigable con los cuchillos.

Otra ventaja es su durabilidad. Una tabla de madera correctamente cuidada puede durar décadas, siempre que se lave a mano, se seque inmediatamente y reciba periódicamente una capa de aceite mineral apto para uso alimentario.

Tablas para picar comidaFreepik

El plástico: práctico, pero con fecha de caducidad

Las tablas de plástico continúan siendo ampliamente utilizadas en restaurantes y cocinas profesionales porque pueden desinfectarse fácilmente e incluso introducirse al lavavajillas.

El problema aparece con el uso constante. Cada corte deja pequeñas ranuras donde pueden alojarse bacterias difíciles de eliminar. Cuando esas marcas son profundas, la tabla deja de ser segura y debe reemplazarse.

Por ello, muchos especialistas recomiendan destinar tablas de plástico exclusivamente para carnes crudas y renovarlas con frecuencia.

Acero inoxidable: el más resistente

Las tablas de acero inoxidable se han vuelto tendencia en los últimos años por su apariencia moderna y porque prácticamente no absorben humedad, olores ni pigmentos.

Desde el punto de vista sanitario ofrecen una gran ventaja: su superficie lisa facilita la limpieza y evita que las bacterias penetren en el material.

Sin embargo, tienen un inconveniente importante. Son muy agresivas con el filo de los cuchillos, generan más ruido durante el corte y resultan menos cómodas para preparar grandes cantidades de alimentos. Por ello suelen emplearse más como superficies de trabajo que como tabla principal de cocina.

Mármol y vidrio: elegantes, pero poco recomendables

Aunque lucen sofisticados, tanto el mármol como el vidrio son considerados de los materiales menos recomendables para picar alimentos.

Su extrema dureza desgasta rápidamente el filo de los cuchillos, aumenta el riesgo de accidentes porque los alimentos pueden resbalar y, en el caso del mármol, requiere cuidados especiales para evitar manchas y deterioro.

Son superficies útiles para trabajar masas, repostería o servir alimentos, pero no para el uso diario con cuchillos.

Entonces, ¿cuál es la mejor?

No existe un único material perfecto, pero sí una combinación que reúne higiene, durabilidad y funcionalidad.

Para el uso cotidiano, la madera de buena calidad sigue siendo la mejor alternativa por su larga vida útil, su menor impacto sobre el filo de los cuchillos y su buen desempeño cuando recibe mantenimiento adecuado.

Para carnes, pollo o pescado crudo, una tabla de plástico exclusiva continúa siendo una excelente estrategia para reducir la contaminación cruzada, siempre que se sustituya cuando presente cortes profundos.

Tablas para picar comidaFreepik

Las de acero inoxidable destacan por su facilidad de limpieza y resistencia, aunque sacrifican comodidad y aceleran el desgaste de los cuchillos. En cambio, las de vidrio y mármol quedan mejor reservadas para servir alimentos o preparar masas.

Al final, la higiene no depende únicamente del material. La recomendación de especialistas en inocuidad alimentaria es utilizar tablas diferentes para carnes y vegetales, lavarlas inmediatamente después de cada uso con agua caliente y detergente, secarlas por completo y reemplazarlas cuando presenten grietas o ranuras profundas. En la cocina, una tabla nueva y bien cuidada siempre será más segura que una muy costosa, pero desgastada por los años.