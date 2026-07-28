¿Quieres ir a una vendimia? Seis estados para vivir la cosecha de uva en México

La vendimia es la cosecha de la uva que se destinará a la elaboración de vino. También es el momento en el que el trabajo agrícola de todo un ciclo pasa del viñedo a la bodega y comienza una nueva añada. En México, el término se utiliza además para nombrar las fiestas abiertas al público: recorridos entre vides, catas, pisado de uva, comidas, conciertos y encuentros con productores.

No existe una fecha nacional única. La decisión de cortar depende de la variedad, el clima, la altitud y el estilo de vino que se busca producir. En bodega se siguen indicadores como los grados Brix —concentración de azúcares—, el pH y la acidez titulable, de acuerdo con la guía técnica de Oregon State University. Por eso una uva para espumoso puede entrar antes a bodega que una tinta destinada a una crianza más larga, incluso dentro del mismo estado.

Agosto, septiembre y octubre concentran la cosecha

La temporalidad mexicana tiene un respaldo productivo. De acuerdo con el Panorama Agroalimentario 2025 de la SADER, retomado por el Consejo Mexicano Vitivinícola, agosto concentra 30.4% de la disponibilidad anual de uva industrial; septiembre, 26.2%, y octubre, 28.6%. En conjunto, esos tres meses representan 85.2% del calendario nacional.

El mismo organismo reporta 9,477 hectáreas cultivadas con uva industrial, más de 600 proyectos vitivinícolas en desarrollo y 17 estados productores de uva. Para 2025, la Organización Internacional de la Viña y el Vino estimó una producción mexicana de 423,000 hectolitros, equivalentes a 42.3 millones de litros o alrededor de 56.4 millones de botellas de 750 mililitros.

Vendimias en MéxicoFreepik

El turismo es ya otra línea del negocio. El Consejo registra ocho rutas enoturísticas y una derrama de 1,600 millones de pesos. Sin embargo, no hay un padrón ni una metodología nacional homogéneos: algunas fuentes estatales cuentan viñedos, otras bodegas, casas vinícolas, productores o proyectos, y las estimaciones económicas pueden incluir temporadas, rutas o actividad anual. Para no equiparar categorías distintas, la siguiente radiografía conserva el concepto utilizado por cada fuente.

El tamaño de las rutas del vino por estado

Baja California. La temporada oficial se concentra en agosto y mantiene la mayor escala del país. Las Fiestas de la Vendimia 2026, se realizarán del 4 al 22 de agosto de 2026, organizadas por Provino Baja California reúnen a las 80 vinícolas agremiadas a Provino en más de 35 actividades. La organización proyecta 90,000 visitantes y una derrama superior a 600 millones de pesos.

El estado produce alrededor de 70% del vino mexicano, de acuerdo con Baja California Travel. Su ventaja está en la integración de bodegas, restaurantes, hospedaje y experiencias alrededor de sus siete valles vitivinícolas.

Querétaro. La temporada más extensa corre del 6 de junio al 18 de octubre y casi todos los fines de semana mantiene actividad en la Ruta del Arte, Queso y Vino. El clúster estatal agrupa entre 35 y 40 casas vinícolas; 90% participa en la ruta turística y, en conjunto, producen entre 300 y 350 etiquetas.

Para esta temporada se esperan más de 400,000 visitantes y una derrama superior a 600 millones de pesos. En una medición anual más amplia, la actividad turística asociada a los viñedos genera 4,500 millones de pesos. La cercanía con Ciudad de México y el posicionamiento del vino espumoso distinguen a la región.

Guanajuato. El calendario oficial va de agosto a octubre y contempla 15 fiestas en Dolores Hidalgo, San Felipe, San Miguel de Allende y Silao. La Secretaría de Turismo e Identidad contabiliza 82 proyectos vitivinícolas, 27 de ellos con experiencias para visitantes, además de 165 etiquetas en mercados especializados. Las Fiestas de las Vendimias en Guanajuato 2026 se realizan del 1 de agosto al 18 de octubre de 2026.

El estado ocupa el cuarto lugar nacional en producción de vino y sus etiquetas acumulan 606 medallas en concursos nacionales e internacionales. Para la temporada se proyectan 17,100 asistentes y una derrama de 17.1 millones de pesos.

Aguascalientes. Las Vendimias de la Ruta del Vino 2026 en Aguascalientes se realizan del 4 de julio al 20 de septiembre de 2026, ofreciendo actividades en más de 20 sedes vinícolas, catas y la tradicional pisa de uvas.

El portal turístico estatal reporta más de 24 bodegas y viñedos, 250 marcas de vino, 1,300 hectáreas de vid y 300 hectáreas productivas. La entidad se presenta como el quinto productor nacional de uva y sostiene una tradición vitivinícola que el gobierno local remonta a más de cuatro siglos. Su circuito enlaza proyectos boutique, antiguas haciendas y bodegas de mayor escala en una geografía compacta.

Coahuila. La temporada se desarrolla de julio a septiembre en Parras, General Cepeda y Cuatro Ciénegas. La información difundida por la Secretaría de Turismo federal registra más de 40 productores de vino; 26 pertenecen a la asociación Vinos de Coahuila.

El sector reporta una producción anual de cinco millones de botellas y más de 190 etiquetas. Para las vendimias de 2026, el Gobierno de Coahuila prevé 28,000 asistentes y una derrama cercana a 50 millones de pesos. El valor diferencial del estado es histórico: Parras conserva una tradición vinícola continua que se remonta al periodo virreinal.

Chihuahua. Las fiestas vinculadas con la cosecha serán entre julio y agosto de 2026 y cubren una superficie mucho más dispersa que las rutas del centro del país. La cifra disponible para 2026 es de 60 viñedos, más de 200 etiquetas y más de 420 hectáreas de cultivo.

La actividad se distribuye en zonas como Aldama, Namiquipa, Samalayuca, Delicias, Bachíniva, Santa Isabel, Casas Grandes, Sacramento y el Valle de Encinillas. Es el circuito más joven de esta selección y su reto será convertir el crecimiento productivo en una ruta turística conectada.

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Más proyectos no significan el mismo modelo de negocio

Las cifras muestran que la vendimia mexicana no es un solo producto turístico. Baja California opera un ecosistema consolidado y de gran escala; Querétaro monetiza la cercanía con el principal mercado del país; Guanajuato y Aguascalientes construyen rutas con fuerte participación institucional; Coahuila combina patrimonio e industria, y Chihuahua avanza desde una base productiva emergente.

También explican por qué no conviene elaborar un ranking directo con los registros estatales. Un viñedo es la superficie plantada; una vinícola o bodega transforma la uva; una casa puede tener etiquetas sin poseer toda la tierra que cultiva, y un proyecto puede integrar campo, producción, restaurante y hospedaje. La falta de un censo público con una definición común sigue siendo una limitante para dimensionar con precisión el enoturismo nacional.

Para el viajero y el conocedor de vino, la recomendación es verificar el programa de cada estado antes de salir: varias experiencias requieren reservación, algunas son exclusivas para mayores de edad y los traslados entre viñedos pueden ser largos. Contratar transporte o designar conductor es parte de la planeación, no un detalle adicional.