Lectura3:00 min
¿Té de jengibre con limón para el estómago? Cómo prepararlo y cuándo tomarlo
El jengibre se ha estudiado por su posible efecto sobre las náuseas y el movimiento del estómago. Sin embargo, añadirlo al agua con limón no convierte la bebida en un acelerador del metabolismo.
El té de jengibre con limón suele recomendarse después de una comida abundante, ante una sensación ligera de náusea o como parte de rutinas para perder peso. De esas tres razones, la evidencia más consistente se concentra en los malestares digestivos, aunque sus efectos dependen de la cantidad, la preparación y la causa de los síntomas.
El jengibre no es una raíz, sino el rizoma de la planta Zingiber officinale. Su sabor picante proviene de compuestos como los gingeroles y shogaoles, presentes en distintas concentraciones según se utilice fresco, seco, en polvo o como extracto.
La mayor parte de las investigaciones clínicas no se ha realizado con una taza de té casero, sino con cápsulas, suplementos o extractos estandarizados. Por eso, los resultados no pueden trasladarse de manera exacta a una infusión preparada en casa.
Te puede interesar
¿El té de jengibre ayuda al estómago?
El jengibre ha sido estudiado principalmente por su posible capacidad para disminuir algunos tipos de náusea. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integral de Estados Unidos señala que puede ayudar a reducir las náuseas y los vómitos durante el embarazo, aunque la evidencia cambia cuando se analiza el mareo, la recuperación de una cirugía o la quimioterapia.
También existen investigaciones sobre su relación con el movimiento gastrointestinal. En un ensayo con personas sanas, el jengibre aceleró el vaciamiento del estómago y estimuló las contracciones. Otro estudio realizado con pacientes que presentaban dispepsia encontró una aceleración del vaciamiento gástrico, pero no una mejora clara de todos los síntomas.
Esto significa que una infusión puede resultar tolerable para algunas personas con náusea leve, pesadez o sensación de llenura, pero no trata por sí sola las causas de un dolor abdominal, una gastritis, una infección o un reflujo persistente.
De hecho, el jengibre también puede provocar molestias. Entre sus posibles efectos adversos se encuentran la acidez, el malestar abdominal, la diarrea y la irritación de la boca o la garganta.
La afirmación de que el té de jengibre “activa el metabolismo” simplifica resultados que todavía no son concluyentes.
Un estudio pequeño encontró un aumento temporal en el efecto térmico de los alimentos después de consumir una bebida caliente con jengibre. Los participantes también reportaron menos hambre, pero los propios autores señalaron que se necesitaban más investigaciones para confirmar esos resultados.
El limón tampoco “quema grasa” ni desintoxica el organismo. En esta receta aporta acidez, aroma y una pequeña cantidad de vitamina C, cuya concentración dependerá del jugo utilizado y de la temperatura del agua.
Rendimiento: 2 tazas
Tiempo de preparación: 12 minutos
Ingredientes
- 500 mililitros de agua
- Un trozo de jengibre fresco de entre 2 y 3 centímetros
- El jugo de ½ limón
- 2 rodajas de limón, opcionales
- 1 cucharadita de miel, opcional
Preparación
Lava el jengibre para retirar cualquier resto de tierra. No es indispensable pelarlo cuando la superficie se encuentra limpia, aunque puede retirarse la cáscara con una cuchara.
Córtalo en rebanadas delgadas. Mientras más pequeños sean los trozos, mayor será el contacto con el agua y más intenso resultará el sabor.
Coloca el agua en una olla y calienta hasta que comience a hervir. Agrega el jengibre, reduce el fuego y cocina durante cinco minutos.
Apaga, tapa la olla y deja reposar entre tres y cinco minutos. Cuela la bebida y espera a que pierda un poco de temperatura antes de añadir el jugo de limón.
Prueba la infusión antes de endulzar. En caso de utilizar miel, basta con una cucharadita. Añadir grandes cantidades de miel o azúcar cambia el contenido calórico de una bebida que originalmente tiene muy pocas calorías.
¿Cuánto jengibre se debe utilizar?
Para una preparación doméstica no es necesario llenar la taza de rebanadas. Un trozo de entre 2 y 3 centímetros para medio litro de agua produce una infusión de intensidad moderada.
Las personas que no están acostumbradas a su sabor pueden comenzar con una cantidad menor. Una bebida demasiado concentrada puede provocar ardor, acidez o irritación.
También conviene diferenciar el jengibre fresco de los suplementos. Una cápsula o un extracto pueden concentrar cantidades mucho mayores de sus compuestos activos y no deben utilizarse como si fueran equivalentes a una infusión.
¿Cuándo tomarlo?
Puede beberse después de comer cuando existe una sensación ligera de pesadez o náusea, siempre que la persona tolere tanto el jengibre como el limón. No es necesario consumirlo en ayunas para obtener sus efectos digestivos.
Tomarlo con el estómago vacío puede causar ardor en personas sensibles. Tampoco existe evidencia sólida de que beberlo por la mañana, antes del desayuno, produzca una mayor quema de calorías durante el día.