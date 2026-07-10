Plan de fin de semana en CDMX: Un pop-up que une perfumería y gastronomía vegetal en la Roma

Hay planes de fin de semana que empiezan con una mesa, una bebida fresca y una terraza en la ciudad. Pero hay otros que buscan ir un poco más allá de comer o tomar algo: proponen una experiencia construida alrededor de los sentidos. Ese es el caso del pop-up que Jo Malone London presenta en el rooftop de ONTO Álvaro Obregón, en la Roma, donde la perfumería, la gastronomía vegetal y las bebidas botánicas se encuentran en una misma propuesta.

La experiencia está inspirada en la línea de verano Veggies de Jo Malone London, una colección que toma como punto de partida ingredientes vegetales y los lleva al universo de la alta perfumería. En ONTO, el recorrido sucede en sentido contrario: los aromas regresan al plato y se transforman en preparaciones pensadas para despertar memoria, textura y sabor.

ONTOCortesía

El pop-up estará disponible hasta el 19 de julio, en un horario de 10:00 a 16:00 horas. No se necesita reservación, por lo que funciona como una opción para quienes buscan un plan distinto de fin de semana en la Ciudad de México.Perfumería y gastronomía en una misma mesa

Menú vegetal en ONTOCortesía

La inspiración de este menú nace del encuentro entre dos disciplinas que comparten una misma capacidad: despertar emociones a través de los sentidos. Un perfume puede construir un recuerdo desde el aroma; un plato puede hacerlo desde el sabor, la textura y la temperatura. En este pop-up, ambos lenguajes se cruzan a partir de ingredientes vegetales.

La comida está a cargo de Sergio Camacho Catering, con una propuesta que no busca replicar literalmente una fragancia, sino traducir sus sensaciones al lenguaje culinario. Cada preparación parte de un vegetal y trabaja su carácter desde distintos matices: dulzor, acidez, profundidad, frescura, calidez y suavidad.

Uno de los puntos más interesantes de la propuesta está en la manera en que los vegetales dejan de ocupar un lugar secundario. No aparecen como guarnición ni como una alternativa ligera, sino como ingredientes capaces de construir complejidad, elegancia y profundidad.

La parte líquida está a cargo de Lesslie Saucedo, con bebidas botánicas y cocteles especiales pensados para acompañar el menú. La intención es que las bebidas no funcionen solo como complemento, sino como extensión de la experiencia aromática.

Bebidas en ONTOCortesía

En conjunto, comida y bebidas construyen una lectura del verano desde ingredientes frescos, perfiles vegetales y sabores de temporada. La propuesta puede vivirse como desayuno tardío, pausa de media mañana o plan de terraza antes de seguir el día en la Roma.

Un rooftop en la Roma para este fin de semana

El pop-up también se suma a una tendencia cada vez más visible en la Ciudad de México: experiencias de marca que salen del espacio tradicional de venta y se convierten en momentos de hospitalidad, gastronomía y estilo de vida. En este caso, Jo Malone London lleva su universo olfativo a un rooftop, mientras ONTO funciona como escenario para una experiencia que cruza diseño, botánica y cocina.

Menú vegetalCortesía

Lugar: Rooftop de ONTO (Álvaro Obregón 43), Roma, Ciudad de México.

Fecha: Hasta el 19 de julio

Horario: 10:00 a 16:00 horas

Reservación: No se necesita reservación