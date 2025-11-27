Día de Acción de Gracias impulsa el consumo de pavo en México; Yucatán encabeza la producción

El Día de Acción de Gracias -festejado en Estados Unidos- cobra relevancia en México e impulsa el consumo de pavo en el país, al registrar crecimiento en la demanda de hasta 7%, reveló el Consejo Mexicano de la Carne (ComeCarne).

El mes noviembre representa el segundo periodo del año con mayor consumo de pavo, gracias a la preparación anticipada de cenas familiares y eventos corporativos que han adoptado esta tradición estadounidense, mencionó.

De acuerdo con cifras de Comecarne el consumo de pavo en México creció 6.9% durante el año 2024, al pasar de 162,574 toneladas en 2023 a 173,786 toneladas en 2024.

Para este 2025, las perspectivas son halagadoras, pues cada vez más familiares estadounidenses que viven en México festejan el Día de Acción de Gracias.

Durante noviembre se presenta uno de los meses con mayor ingesta de pavo, representando el 9% del total anual, confirmando el papel de esta festividad en la dinámica del consumo estacional.

Se estima que en México residen alrededor de 750,000 personas nacidas en Estados Unidos, conformando el principal grupo de población extranjera en el país.

El organismo privado representa el 90% de las carnes frías; el 85% de los cárnicos enlatados; el 70% de los productos listos para consumirse elaborados con cárnicos y el 50% de la carne fresca en cortes que se venden en México.

Aunque no es una festividad oficial en México, el Día de Acción de Gracias se ha consolidado como una fecha significativa en aquellos hogares con personas que tienen algún vínculo a la conmemoración, especialmente en zonas fronterizas, comunidades binacionales y sectores turísticos.

Ante la demanda, durante el años pasado, México tuvo que importar el 89% del pavo que se consumió en el país, lo que significó un incremento en las compras internacionales: las importaciones pasaron de 144,000 toneladas en 2023 a casi 155,000 toneladas en 2024. La mayor parte provino de Estados Unidos, seguido de Brasil y Chile.

A nivel nacional, Yucatán encabeza la producción de pavo con el 29.5% del total, seguido por Puebla (15.6%) y el Estado de México (12.9%).

En el sureste, el pavo forma parte de platillos tradicionales como el relleno negro y el escabeche, lo que sostiene una demanda sostenida incluso fuera de temporadas festivas, explicó el organismo.