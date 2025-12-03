México exporta hasta 80% de su pesca y urge elevar el consumo interno: Comepesca

En México, hasta 80% de varias de las especies pesqueras de mayor calidad se exporta, principalmente a Asia, Norteamérica y Europa, debido a la fuerte demanda internacional. Esta salida masiva de producto reconocida por el Consejo Mexicano de Promoción de los Productos Pesqueros y Acuícolas (Comepesca) limita la disponibilidad en el mercado interno, frena la competitividad de precios y mantiene estancado el consumo nacional en 16 kilos per cápita al año.

En entrevista exclusiva para Bistronomie de El Economista, Citlali Gómez Lepe informó que el sector pesquero y acuícola mexicano produce alrededor de 2 millones de toneladas al año, con un valor bruto estimado entre 37,000 y 42,000 millones de pesos, según cifras de Conapesca 2024. El dato dimensiona el peso económico del sector dentro de la industria agroalimentaria nacional y su relevancia social: más de 2 millones de personas dependen directamente de esta actividad en un país que posee 11,000 kilómetros de litoral.

A pesar del potencial, la percepción de que el pescado es caro continúa inhibiendo su consumo. Comepesca subraya que existen proteínas accesibles, como la sardina considerada una de las más nutritivas del mundo, la merluza, la cabrilla, la vaqueta o el bagre. Sin embargo, la falta de información, la débil trazabilidad y la presencia de pesca ilegal, que podría representar hasta 40% de la actividad nacional, distorsionan el mercado e impiden un desarrollo interno robusto.

El sector enfrentará además un reto inmediato: en enero entrarán en vigor nuevos embargos estadounidenses sobre diversas especies del Alto Golfo de California. Esto obligará a que una parte del producto que antes se exportaba quede en México, lo que abre la necesidad —y oportunidad— de fortalecer el consumo interno. Para Comepesca, una meta viable sería aumentar 1 kilo per cápita cada 2 años, suficiente para retener valor agregado en el país y reducir la dependencia de importaciones de baja calidad.

Citlali Gómez LepeCortesía

En este contexto, del 3 al 5 de diciembre de 2025, Comepesca celebrará en Mérida, Yucatán, la quinta edición del Summit Latinoamericano por la Sostenibilidad Pesquera y Acuícola, considerado uno de los encuentros más relevantes de la región.

La edición reunirá a más de 140 panelistas, productores, pescadores artesanales, chefs, académicos, organizaciones civiles, compradores nacionales y autoridades para discutir trazabilidad, sostenibilidad, mercados, regulación y nuevos modelos comerciales.

El foro también funcionará como plataforma de vinculación: más de 50 cooperativas de todo el país presentarán producto, expondrán retos y establecerán contacto directo con cadenas hoteleras, retailers y compradores institucionales, con el objetivo de integrar a los pequeños productores a mercados formales de mayor valor.

Foto: AFP

Gómez Lepe subraya que el objetivo de fondo es claro: que más producto mexicano se quede en México, que se valore adecuadamente y que la cadena productiva avance hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental. Comepesca continuará impulsando capacitación, trazabilidad y profesionalización para “reconstruir el valor de la pesca mexicana desde adentro”.