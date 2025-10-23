Los mejores restaurantes temáticos para vivir Halloween en la Ciudad de México

Aunque Halloween tiene su origen en la antigua festividad celta de Samhain, que marcaba el fin de la cosecha y el inicio del invierno, con el paso del tiempo se transformó en una celebración popular que combina lo místico, lo festivo y lo gastronómico. Llegó a México por influencia cultural de Estados Unidos, pero aquí ha encontrado su propio estilo: mezclando lo macabro con lo divertido, los disfraces con el ingenio y, por supuesto, la comida con la creatividad.

Cada 31 de octubre, las calles, cafeterías y restaurantes de la Ciudad de México se llenan de luces naranjas, máscaras, maquillajes y risas. Más allá del miedo, es una fecha para convivir, probar postres temáticos, beber un buen café y dejarse llevar por la imaginación.

Este 2025, Bistronomie te invita a descubrir tres lugares que elevan el espíritu de Halloween con propuestas únicas: El Scary Witches, un refugio para los amantes de lo oscuro; Zombie Boneless, ideal para disfrutar con tus pequeños disfrazados; y Lovecraft Café, donde el terror literario se convierte en arte comestible. 3 paradas imperdibles para celebrar con sabor, estilo y un toque de misterio.

Scary Witches

Entre penumbras, luces rojas y un ambiente que celebra lo gótico, El Scary Witches se ha convertido en un refugio para quienes disfrutan del horror, la literatura oscura y la música más lúgubre. En sus paredes se proyectan clásicos del cine de terror, mientras suena post punk, darkwave y metal industrial, creando una atmósfera que transporta a otro mundo.

Fundado por Clauzzen Hernández —locutora y promotora de la escena dark mexicana—, este espacio combina lo mejor de un bar, un restaurante y un pequeño centro cultural. En su menú hay opciones como la Scary Burger o las Quesadillas Monstruo, además de una carta de bebidas ideal para quienes buscan disfrutar sin prisas.

Dirección: Oslo 3, Colonia Juárez, Ciudad de México.

Scary WitchesCortesía

Zombie Boneless

Si este Halloween 2025 buscas un plan divertido y fuera de lo común para ir con tus pequeños disfrazados, Zombie Boneless es la parada perfecta. Inspirado en los clásicos del cine de muertos vivientes, este restaurante temático combina una ambientación escalofriante con un menú irresistible de alitas, hamburguesas, boneless, papas y malteadas que encantan a chicos y grandes.

El lugar está lleno de detalles que harán que toda la familia disfrute la experiencia: desde máscaras de zombies que se regalan con la comida hasta menús infantiles con un toque espeluznante. Es una opción ideal para pasar un Halloween distinto, entre risas, sustos y mucha comida deliciosa.

Dirección: Av. División del Norte 3552, Col. del Carmen, Coyoacán.

Zombie BonelessCortesía

Lovecraft Café

Entre sombras, libros y el aroma a café recién hecho, Lovecraft Café se ha convertido en un rincón imperdible para quienes disfrutan del terror y la buena repostería. Este espacio combina la atmósfera misteriosa de los relatos clásicos con un menú que convierte las historias de autores como H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe o Horacio Quiroga en postres espectaculares y bebidas artesanales. Ideal para una tarde de otoño, entre monstruos literarios y delicias dulces.

Su decoración te transporta a un antiguo salón de té del siglo XIX, donde puedes acompañar tu café con creaciones tan originales como el Cráneo Reanimator o El Almohadón de Plumas. Además, el lugar es pet friendly y perfecto para disfrutar de una experiencia distinta este Halloween 2025, sin necesidad de esperar a octubre para vivir el terror con sabor.

Dirección: Circuito Interior José Vasconcelos 115, Colonia San Miguel Chapultepec.