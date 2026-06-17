La Liste premia a Rosetta: El proyecto mexicano que convirtió el pan en un destino gastronómico

En Rosetta el pan dejó de ser un acompañamiento para convertirse en el motivo principal de la visita. Panadería Rosetta, el proyecto encabezado por la chef mexicana Elena Reygadas, recibió el Pastry Discovery Gem Award 2026, uno de los reconocimientos especiales concedidos por la guía internacional La Liste a establecimientos de panadería, pastelería y postres que considera valiosos para los viajeros gastronómicos.

Rosetta fue el único proyecto mexicano reconocido dentro de esta categoría, enfocada en identificar propuestas que, lejos de limitarse a los circuitos gastronómicos más visibles, han construido una identidad capaz de justificar el recorrido hasta sus puertas.

El premio coloca a la panadería de la Ciudad de México dentro de una conversación internacional que durante años estuvo concentrada en restaurantes de alta cocina, chefs y menús de degustación. En este caso, el protagonismo recae en el trabajo cotidiano detrás de las masas, los fermentos, la bollería y las piezas que han convertido a Rosetta en una parada habitual para habitantes de la capital y visitantes extranjeros.

Elena ReygadasMiriam Lira

"La guía internacional, basada en París, ha distinguido a Panadería Rosetta con el reconocimiento que otorga cada año a panaderías y pastelerías que, situados fuera de los circuitos más visibles, representan una búsqueda genuina y que vale la pena encontrar", informó el proyecto mexicano mediante un comunicado.

Un premio para la panadería mexicana

El nombre de la categoría permite entender el sentido de la distinción. El Pastry Discovery Gem Award está dedicado a proyectos de panadería y repostería que La Liste identifica como descubrimientos relevantes dentro del panorama internacional.

No necesariamente se trata de los establecimientos más grandes, antiguos o difundidos, sino de propuestas con una identidad definida, trabajo artesanal y una experiencia capaz de convertirlas en destinos gastronómicos.

Rol de guayabaCortesía

En Panadería Rosetta, esa identidad se construyó mediante el encuentro entre técnicas europeas de panificación e ingredientes vinculados con la cocina mexicana. Su pieza más reconocida es el rol de guayaba, elaborado a partir de una masa laminada que integra la fruta en un formato asociado con la bollería europea.

A su alrededor se desarrolló una oferta que incluye panes de cardamomo, hogazas, focaccias y preparaciones elaboradas con ingredientes de temporada. El resultado no es solamente una vitrina de piezas atractivas, sino una propuesta en la que el pan posee un discurso propio y deja de ocupar una posición secundaria frente al restaurante.

El rol de guayaba se convirtió en una imagen reconocible del proyecto, pero el premio no fue concedido exclusivamente a una receta. La distinción alcanza el sistema de trabajo que permite repetir diariamente una pieza y mantener su consistencia: controlar temperaturas, ajustar tiempos, trabajar las masas, observar las fermentaciones y corregir las variaciones que forman parte de cualquier proceso artesanal.

El pan como práctica cotidiana

En su mensaje sobre el reconocimiento, Panadería Rosetta puso el acento en la repetición, la dedicación y el perfeccionamiento del oficio, más que en la dimensión internacional del galardón.

Que se celebre la dedicación y la fidelidad a lo que hacemos, tiene sentido con la manera en que entendemos nuestro trabajo: el pan como práctica cotidiana, como algo que se repite y se afina".

La frase resume una parte esencial del proyecto. A diferencia de un platillo que puede cambiar con el menú o responder a una temporada particular, el pan exige una continuidad diaria. Las masas reaccionan a la temperatura, la humedad, el tiempo y el comportamiento de los ingredientes. La regularidad no depende únicamente de seguir una receta, sino de interpretar esas variaciones y ajustar el proceso.

Esa práctica permitió que Panadería Rosetta construyera una identidad separada, aunque relacionada, con el restaurante de Elena Reygadas. La panadería no funciona únicamente como una extensión de la cocina ni como un punto de venta de productos complementarios. Se transformó en un destino con clientela, rituales y recorridos propios.

Conchas balónCortesía

¿Qué es La Liste y cómo funciona?

La Liste fue fundada en Francia en 2015 y se ha consolidado como una referencia internacional para restaurantes, hoteles, panaderías y pastelerías.

Su metodología se diferencia de las guías que dependen exclusivamente de un grupo de inspectores. La organización analiza información procedente de más de mil fuentes internacionales, entre ellas guías gastronómicas, rankings especializados, publicaciones periodísticas, opiniones de expertos y reseñas verificadas de clientes.

Los datos son integrados y procesados mediante un algoritmo que permite comparar evaluaciones procedentes de fuentes distintas. Con este sistema, La Liste busca construir una mirada amplia sobre establecimientos ubicados en más de 200 países.

Además de sus clasificaciones globales, la organización concede premios especiales destinados a reconocer cualidades que no siempre pueden expresarse mediante una calificación numérica. Entre sus categorías aparecen distinciones relacionadas con innovación, creatividad, sustentabilidad, servicio, sommellerie, pastelería y panadería.

El Pastry Discovery Gem Award forma parte de esos reconocimientos y dirige la atención hacia proyectos que merecen ser incorporados a los recorridos de quienes viajan motivados por la comida.

Panadería Rosetta también utilizó el anuncio para reconocer a las personas que sostienen diariamente el proyecto. Frente a una cultura gastronómica que suele concentrar el crédito en la figura del chef, el comunicado amplió la autoría del premio hacia panaderos, colaboradores y clientes.

"Esta distinción pertenece a todas las personas que hacen Panadería Rosetta posible cada día: nuestro equipo y nuestros clientes, quienes han convertido la panadería en parte de su rutina y de su vida", expresó.