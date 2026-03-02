Hinojo para el vientre inflamado ¿Cómo ayuda a aliviar la pesadez?

El hinojo se asocia con alivio digestivo porque sus compuestos aromáticos han sido estudiados por su posible acción relajante sobre el sistema gastrointestinal, una pista que ayuda a entender por qué esta semilla se usa desde hace tanto tiempo cuando el abdomen se siente tenso o pesado.

La Agencia Europea de Medicamentos reconoce su uso herbal tradicional para el tratamiento sintomático de molestias gastrointestinales leves y espasmódicas, incluida la hinchazón.

El lugar más interesante del hinojo está en su capacidad para acompañar la digestión cuando hay incomodidad leve. Eso lo convierte en una de esas plantas cuyo valor no radica en promesas excesivas, sino en una función concreta y acotada dentro de la sobremesa y del botiquín herbolario.