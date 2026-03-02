Lectura1:00 min
Hinojo para el vientre inflamado ¿Cómo ayuda a aliviar la pesadez?
El hinojo ha sostenido su prestigio digestivo porque puede ayudar a aliviar la distensión abdominal y la sensación de pesadez cuando el malestar es leve.
El hinojo se asocia con alivio digestivo porque sus compuestos aromáticos han sido estudiados por su posible acción relajante sobre el sistema gastrointestinal, una pista que ayuda a entender por qué esta semilla se usa desde hace tanto tiempo cuando el abdomen se siente tenso o pesado.
La Agencia Europea de Medicamentos reconoce su uso herbal tradicional para el tratamiento sintomático de molestias gastrointestinales leves y espasmódicas, incluida la hinchazón.
El lugar más interesante del hinojo está en su capacidad para acompañar la digestión cuando hay incomodidad leve. Eso lo convierte en una de esas plantas cuyo valor no radica en promesas excesivas, sino en una función concreta y acotada dentro de la sobremesa y del botiquín herbolario.
La mejor manera de llevar el hinojo a la cocina sigue siendo una preparación simple. En infusión, sus semillas liberan un aroma anisado, fresco y ligeramente dulce que históricamente se ha asociado con el alivio digestivo.
Ingredientes
1 cucharadita de semillas de hinojo
1 taza de agua
1 tira fina de cáscara de limón
1 cucharadita de miel, opcional
Preparación
- Machaca ligeramente las semillas de hinojo para que desprendan mejor sus aceites aromáticos.
- Lleva el agua a punto de hervor y apaga el fuego.
- Agrega las semillas y la cáscara de limón, tapa y deja reposar entre 7 y 10 minutos.
- Cuela la infusión y, si lo deseas, añade miel.
- El resultado es una bebida limpia, fragante y suave, pensada para acompañar el final de una comida abundante.
Cómo tomarlo
- Se disfruta mejor tibio, después de comer, cuando el abdomen se siente pesado o distendido.