Fintech chilenas se consolidan como el segundo grupo extranjero más relevante en México: Finnovista

Las empresas fintech de origen chileno se consolidaron como el segundo grupo extranjero con mayor presencia en México, al representar 19% de las startups internacionales que operan en el país, de acuerdo con el “Finnovista Fintech Radar Chile 2026”, elaborado por Finnosummit en alianza con FinteChile.

México mantiene uno de los ecosistemas fintech más grandes de América Latina, con 795 empresas locales y 316 extranjeras. En este contexto, Chile se ubicó como el segundo país de origen más relevante para las fintech internacionales presentes en el mercado mexicano, con 61 compañías, solo por detrás de Colombia.

La relación también avanza en sentido inverso. El mercado chileno registra 540 soluciones fintech operativas, de las cuales 166 son extranjeras. Dentro de este universo, las firmas mexicanas representan 16% de los jugadores internacionales, lo que convierte a México en el tercer país de origen más relevante para las fintech extranjeras que operan en Chile, detrás de Colombia y Argentina.

De acuerdo con el “Fintech Radar México 2026”, las fintech extranjeras han fortalecido su presencia principalmente en los segmentos de infraestructura tecnológica y pagos, donde concentran el mayor número de participantes internacionales y enfocan su actividad en habilitar servicios y arquitectura tecnológica para otras empresas.

En contraste, el financiamiento continúa dominado por firmas mexicanas. El país cuenta con 170 fintech de crédito de origen local frente a 35 extranjeras, una diferencia que refleja la ventaja de los jugadores nacionales en la evaluación de riesgo y el conocimiento del mercado.

Integración fortalecida

Fermín Bueno, cofundador de Finnovista y Finnosummit, señaló que los datos muestran una nueva etapa de integración entre ambos ecosistemas. El directivo explicó que México ha desarrollado capacidades relevantes en Inteligencia Artificial aplicadas a servicios financieros, mientras que Chile ha fortalecido modelos de operación enfocados en el sector empresarial.

“Estamos viendo una sinergia donde el liderazgo tecnológico de México en IA se integra como infraestructura crítica, mientras que Chile aporta su modelo de madurez y disciplina operativa enfocada en el sector B2B. Juntos están construyendo un ejemplo de crecimiento sostenible para toda la región”, indicó.

Uno de los puntos de convergencia entre ambos mercados es precisamente la adopción de Inteligencia Artificial.

En México, 77% de las fintech utiliza esta tecnología para optimizar procesos. Además, la mitad de las empresas mexicanas que operan en Chile se especializan en tecnología para instituciones financieras.

Esta especialización coincide con una de las principales tendencias observadas en Chile durante el 2026, donde el segmento de tecnología para instituciones financieras ha crecido impulsado por la demanda de infraestructura asociada a la IA y por la implementación de la Ley Fintech chilena.

Por su parte, Josefina Movillo, directora ejecutiva de FinteChile, destacó que la relación entre ambos países refleja una mayor madurez de los ecosistemas financieros tecnológicos de la región.

“Chile y México demuestran que Latinoamérica está entrando en una nueva etapa de madurez tecnológica. Hoy los ecosistemas más avanzados de la región no sólo compiten: colaboran, interoperan y construyen infraestructura financiera conjunta”, afirmó. Movillo.