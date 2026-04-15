Qué pasa con la comida cuando usas Ozempic: poco antojo, porciones pequeñas y otro tipo de hambre

Ozempic puso sobre la mesa una conversación que va más allá del peso. En torno a los medicamentos GLP-1, como Wegovy, Mounjaro y Zepbound, empieza a cocinarse un cambio en la forma de comprar, pedir y armar un plato. No se trata de defenderlos ni de condenarlos, sino de observar cómo el apetito —ese primer ingrediente invisible de cualquier comida— también puede modificar el mercado, los menús y las decisiones cotidianas.

De acuerdo con un estudio realizado con The Food Tech, los GLP-1 imitan una hormona que produce el intestino delgado y que envía señales de saciedad al cerebro. También retrasan el vaciamiento gástrico y actúan sobre centros vinculados con la recompensa alimentaria. Por eso, su efecto no se limita a reducir el hambre: puede modificar antojos, porciones y preferencias frente a productos de alta densidad calórica.

Cuando el apetito se va...

El impacto ya se observa en el carrito del supermercado. Los hogares con al menos un usuario de GLP-1 redujeron su gasto en supermercados 6% durante los primeros seis meses de tratamiento; en hogares de mayores ingresos, la caída llegó a 9%. También se reportan descensos en snacks salados, bebidas azucaradas, postres, alcohol y alimentos empacados.

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La señal no es menor. Cuando el apetito baja, no todos los alimentos pierden terreno de la misma manera. Los productos más asociados al consumo impulsivo, al picoteo constante o a la recompensa inmediata quedan más expuestos; mientras que las opciones con mayor densidad nutricional comienzan a ganar espacio: proteína, fibra, vegetales, leguminosas, yogurts altos en proteína, comidas funcionales y porciones más controladas.

Comer menos no siempre es comer mejor

Aquí aparece una advertencia importante desde la nutrición: reducir el apetito no garantiza una dieta equilibrada. Si una persona come menos, cada comida tiene que aportar más. No en volumen, sino en calidad. La prioridad deja de ser llenar el plato y se vuelve armarlo con intención.

Nutriólogos suelen recomendar que la proteína esté presente en cada comida. Puede venir de huevo, pollo, pescado, carne magra, yogurt griego, queso fresco, leguminosas o tofu. La fibra también se vuelve indispensable porque ayuda a la saciedad y al tránsito digestivo: verduras, frutas enteras, avena, frijoles, lentejas, garbanzos, semillas y cereales integrales pueden formar parte de una alimentación más completa.

También conviene cuidar la hidratación. Con menos apetito, algunas personas reducen sin darse cuenta su consumo de líquidos o sustituyen comidas por café. Eso puede agravar malestares digestivos o cansancio. Beber agua durante el día, incluir caldos, infusiones sin azúcar o frutas con alto contenido de agua puede ayudar a sostener mejor la rutina. El nuevo valor de una porción pequeña

Uno de los cambios más relevantes es que la porción pequeña deja de verse como una comida insuficiente. Para una persona bajo tratamiento con GLP-1, un plato grande puede resultar incómodo, pesado o innecesario. Por eso, la industria alimentaria ha empezado a responder con formatos más reducidos, pero mejor formulados.

Empresas como Nestlé, Conagra, Danone y Abbott han desarrollado o reposicionado productos con alto contenido de proteína, fibra y control de calorías. En restaurantes, cadenas como Starbucks, Shake Shack, Smoothie King y Panda Express han incorporado menús altos en proteína, bebidas funcionales o formatos más ajustados al nuevo consumidor.

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La lógica detrás de esta transformación es sencilla: si el cliente come menos, cada bocado tiene que justificar mejor su lugar. Ya no basta con vender volumen, tamaño o exceso. El nuevo atractivo está en la función: qué aporta, cómo cae, cuánto sostiene y si ayuda a cumplir un objetivo de salud.

Y a todo esto, ¿cómo armar mejor el plato?

El primer consejo de los nutriólogos es no saltarse todas las comidas solo porque no aparece el hambre. Aunque el apetito sea bajo, el cuerpo sigue necesitando energía, proteína, vitaminas y minerales. Una comida pequeña puede ser suficiente, siempre que esté bien construida. El segundo es empezar por la proteína. En un plato reducido, conviene priorizar el alimento que más nutre: huevo, pescado, pollo, yogurt, leguminosas o queso fresco. Después, sumar verduras y una porción moderada de carbohidratos de buena calidad, como arroz, papa, tortilla, avena o pan integral. El tercero es evitar comidas muy grasosas o muy condimentadas si provocan malestar. Como estos medicamentos retrasan el vaciamiento gástrico, ciertos alimentos pueden sentirse más pesados. Preparaciones simples, al vapor, asadas, en caldo o salteadas con poca grasa suelen tolerarse mejor. El cuarto es elegir snacks con propósito. En lugar de botanas ultraprocesadas, pueden funcionar fruta con yogurt, pepino con limón, una manzana con crema de cacahuate, queso panela, nueces en porción pequeña, hummus con verduras o un smoothie con proteína y fibra. El quinto es no convertir el medicamento en permiso para descuidar el plato. Ozempic puede modificar el apetito, pero no reemplaza una dieta completa ni el acompañamiento profesional. En personas con diabetes, obesidad u otras condiciones, el seguimiento médico y nutricional es clave.

México frente a una tendencia que ya llegó

En México, la conversación avanza con una diferencia importante frente a Estados Unidos: el acceso económico. Los GLP-1 ya cuentan con registros sanitarios en el país, pero su costo mensual, sin cobertura amplia para indicación de obesidad, los mantiene fuera del alcance de gran parte de la población. Aun así, el cambio ya importa para la industria alimentaria, porque anticipa una demanda distinta: alimentos con proteína, fibra, porciones cómodas y mayor valor nutricional.

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La pregunta no es si todos usarán Ozempic. La pregunta es si la cultura alimentaria, los restaurantes y las marcas sabrán responder a un consumidor que empieza a mirar la comida de otra manera. Incluso quienes no toman estos medicamentos participan de una conversación cercana: comer mejor, reducir azúcar, priorizar proteína, buscar saciedad y evitar productos que solo llenan por un momento.

Ozempic y los medicamentos similares están modificando el apetito, pero la transformación más profunda ocurre alrededor de la mesa. Si el hambre cambia, también cambian las compras, los menús, las recetas y las decisiones cotidianas.