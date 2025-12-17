Abraham Ancer se une a Torque GC en la batalla LIV Golf

Abraham Ancer cambia de bando. El golfista mexicano termina una etapa de cuatro campañas en Fireballs GC para unirse al Torque del capitán chileno Joaquín Niemann y compartir vestuario con Sebastián Muñoz y Carlos Ortiz.

“Abraham es un ganador contrastado y un competidor feroz, y estamos orgullosos de darle la bienvenida a Torque GC. Como equipo completamente latinoamericano, competimos con un orgullo, un deber y un propósito compartidos, y Abraham encarna todo eso. Su llegada nos hace más fuertes y profundiza el vínculo que impulsa todo lo que hacemos”, expresó Niemann.

Ancer consiguió en 2025 tres top 10 y contribuyó a seis podios de los Fireballs, incluyendo tres victorias consecutivas del equipo al inicio de la temporada. Se unió a la liga en 2022 y terminó su temporada de debut dentro del top 20 de la clasificación individual.

En 2024, Ancer jugó algunas de las vueltas más completas de su carrera. Además de su triunfo en el LIV Golf de Hong Kong, sumó tres top 10 adicionales y finalizó 12º en la clasificación anual. La primera aparición de Ancer con Torque será en LIV Golf Riyadh, del 4 al 7 de febrero.

“Me gustaría dar las gracias a los jugadores, caddies y staff de Fireballs GC por estos últimos cuatro años y por ayudarme a crecer como persona y como jugador. Estaré eternamente agradecido por esa etapa de mi carrera y les deseo todo lo mejor en 2026 y más allá. Unirme a Torque GC es un siguiente paso apasionante, tanto a nivel personal como profesional. Competir como parte de un equipo totalmente latino junto a amigos cercanos, a quienes admiro dentro y fuera del campo, añade un nivel de conexión y propósito del que estoy deseando formar parte”, dijo Ancer.