Equilibrista

La diputada morenista Gloria Sánchez López celebró la toma de nota del Sindicato de Trabajadores de la Comisión Estatal del Agua de Oaxaca, logro que llegó tras nueve años de espera. La legisladora federal reconoció el respaldo de la Confederación de Trabajadores y Sindicatos de México para concretar el registro, que permitirá a las y los agremiados defender formalmente sus derechos. Representantes sindicales subrayaron que, tras años de puertas cerradas, el reconocimiento sindical finalmente se convirtió en realidad.

Mujer con palomas

En la última sesión del año del Sistema Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la secretaria Citlalli Hernández informó el cumplimiento de cuatro compromisos clave, entre ellos la distribución de 27 millones de Cartillas de Derechos y más de 300 acciones por el 25N. Aseguró coordinación con los tres niveles de gobierno para prevenir y erradicar la violencia, mientras Gobernación refrendó una política de cero tolerancia y enfoque preventivo desde la educación.