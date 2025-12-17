Knicks rompen 52 años sin título con NBA Cup

Después de 52 años, los New York Knicks volvieron a levantar un título. Ocurrió en la NBA Cup 2025, en la que derrotaron 124-113 a San Antonio Spurs en la final.

Fue un partido cerrado que durante los primeros tres cuartos otorgó ventaja a los Spurs. Pero los Knicks nunca se dieron por vencidos y tomaron protagonismo, sobre todo, a través de Ogugua Anunoby (28 puntos) y Jalen Brunson (25) para dar el golpe decisivo en el último episodio.

La T-Mobile Arena de Las Vegas fue el epicentro de esta histórica victoria, en la que los Knicks se unieron a Los Ángeles Lakers (2023-24) y Milwaukee Bucks (2024-25) en la lista de campeones de la todavía joven NBA Cup, torneo que se celebra a mitad de temporada entre los 30 equipos, divididos en tres grupos por conferencia (Este y Oeste).

A diferencia del formato de playoffs tradicionales de NBA, donde se requieren cuatro victorias para avanzar de ronda, en la copa se disputan a partido único.

Los Knicks superaron como visitantes a Toronto Raptors por 117-101 en cuartos de final. En semifinales, ya en el recinto de Las Vegas, se impusieron 132-120 a Orlando Magic.

De esta forma, confirmaron su pase a la final contra unos Spurs que venían de eliminar a los Lakers 132-119 en cuartos de final, en Los Ángeles, para luego derrotar 111-109 a los vigentes campeones de las NBA Finals, Oklahoma City Thunder.

De acuerdo con la revista Forbes, los Knicks son el tercer equipo más valioso de la NBA en 2025 con 9,750 millones de dólares, sólo detrás de los Lakers (10,000) y Golden State Warriors (11,000).

Sin embargo, acumulaban más de medio siglo sin levantar un título. El último había sido el de las NBA Finals 1973, cuando todavía contaban con jugadores como Willis Reed y Bill Bradley, que después ingresaron al Salón de la Fama.

En total, este es apenas el tercer título en la historia de los Knicks. El primero fue también en las NBA Finals, en 1970.

Ante 18,609 espectadores en Las Vegas, los Knicks volvieron a subir a lo más alto del podio sobre unos Spurs que venían inspirados con el resurgimiento de su más grande figura, el francés Victor Wembanyama, primera selección del Draft 2023.

Además de romper esa añeja sequía, cada uno de los jugadores de los Knicks recibieron 530,933 dólares de premio por el campeonato. Los basquetbolistas de los Spurs, por otra parte, se hicieron acreedores a 212,373 por el subcampeonato.

La aerolínea originaria de Medio Oriente, Emirates, posee el naming de la NBA Cup, que otorga emoción extra a los aficionados en épocas navideñas mientras continúa la disputa del formato tradicional de liga, la cual concluirá en abril de 2026.

Los New York Knicks iniciaron el camino al título en el Grupo C de la Conferencia Este, donde fueron líderes con récord de 3-1 por encima de Miami Heat, Milwaukee Bucks (campeones defensores), Charlotte Hornets y Chicaco Bulls.

San Antonio Spurs, de igual forma, fue líder del Grupo C pero en la Conferencia Oeste. Su récord también fue de 3-1 por encima de Denver Nuggets, Houston Rockets, Portland Trail Blazers y Golden State Warriors. El equipo de Stephen Curry fue, sorpresivamente, último lugar de este sector.

Sin embargo, los Spurs no pudieron firmar el sexto título de su historia, luego de los conseguidos en NBA Finals en 1999, 2003, 2005, 2007 y 2014.

TODOS LOS CAMPEONES EN LA HISTORIA DE NBA CUP: