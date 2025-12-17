Ulmer Nest, las innovadoras cápsulas con energía solar como refugio para personas sin hogar

Hoy les platicaré de un concepto innovador ideado por un colectivo multidisciplinario de Ulm, Alemania. Parecen de película, pero nada más real que saber que, en todo el mundo, hay millones de personas sin hogar para quienes los meses de invierno, con las temperaturas más bajas del año, son los más difíciles de sobrellevar.

Se llaman “Ulmer Nest” (“nest” de “nido” en inglés) y son cápsulas de refugio solares y sostenibles diseñadas para ofrecer protección de emergencia contra el frío, el viento, la humedad y la intemperie a personas sin hogar en invierno, permitiéndoles un espacio seguro para dormir sin necesidad de registro y abordando preocupaciones sobre seguridad en refugios tradicionales mediante características como calefacción, sensores y un diseño discreto.

Características y funcionamiento

Diseño: Cápsulas de madera y acero, diseñadas con un efectivo aislamiento térmico, con capacidad para una o dos personas o una mascota.

Energía: Funcionan con energía solar, alimentando calefacción, ventilación y sensores.

Seguridad: Incorporan sensores de movimiento y humo que alertan a los voluntarios y se pueden cerrar para proteger a los ocupantes.

Propósito: Una medida de último recurso para quienes no pueden o no quieren usar albergues convencionales, reduciendo muertes por hipotermia.

Gestión: Un equipo local monitorea y limpia las cápsulas, que se instalan en ubicaciones estratégicas.

Acceso: No requiere registro, ofreciendo dignidad y privacidad.

La creación de un proyecto social

El creador del proyecto es el diseñador Flaco Pross, junto a la colaboración de un grupo de emprendedores con experiencia en el diseño, la tecnología y el desarrollo integral de productos y soluciones.

Solo en el interior de los Ulmer Nest hay tecnología aplicada, como sensores de temperatura, humedad, humo y CO2, además de la monitorización del cierre de la puerta. Para su fabricación, tuvieron en cuenta el uso de un material noble y accesible, fácil de trabajar y renovable, como la madera, teniendo en cuenta que, tratada correctamente, resiste condiciones climáticas adversas.

El primer prototipo fue presentado en 2020 y, en la actualidad, el proyecto de las cápsulas Ulmer Nest se encuentra en los alrededores de esa ciudad y funciona como parte de un proyecto piloto que podría distribuirse en toda Alemania.

Las cápsulas no pretenden ser un hogar alternativo, sino un alojamiento de emergencia.

El proyecto Ulmer Nest es hoy un referente mundial de cómo la sostenibilidad puede integrarse en políticas urbanas de impacto social. Su enfoque basado en energías limpias, bajo costo y diseño humano demuestra que la innovación tecnológica puede combinar sostenibilidad con inclusión social.

* El autor es experto en innovación.