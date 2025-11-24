¿Dona de chicharrón? Randy’s Donuts y Atarantados crean una que pone a prueba los límites

En la Ciudad de México, la creatividad culinaria no conoce fronteras. Randy’s Donuts y Tacos Atarantados —dos propuestas que se han ganado el cariño del público por su autenticidad y su personalidad sin filtros— sorprendieron con una colaboración que combina mundos aparentemente opuestos: las donas artesanales y los tacos regiomontanos.

El resultado es una pieza que desafía la lógica y juega con los sentidos: la dona glaseada de maple verde con topping del icónico chicharrón de Atarantados.

Para conocer de primera mano esta experiencia, visitamos primero la sucursal de Tacos Atarantados en la calle de Córdoba, en la colonia Roma. Un espacio vibrante donde los trompos son los protagonistas absolutos. Probamos prácticamente todo: el trompo negro, el rojo, las versiones veganas y aquellas cargadas de carnita que han hecho que este lugar se convierta en un spot imperdible.

Los sabores, además de irreverentes, maridan entre sí con una naturalidad sorprendente, confirmando por qué Atarantados es uno de los proyectos más creativos de la escena taquera capitalina.

Después del festín, caminamos hacia la sucursal de Randy’s Donuts sobre Álvaro Obregón, ese punto que que recibe a cualquiera con un aroma inconfundible, un color anaranjado característico y un mostrador que enamora a cualquier amante de las donas. Allí nos esperaba la estrella del día: la dona Atarantada, una pieza de textura suave, glaseado verde vibrante y el crujiente topping de chicharrón.

El primer bocado es una explosión de sabores donde lo dulce y lo salado no compiten, se abrazan. Y si buscas equilibrio, acompáñala con un café sin azúcar para dejar que el contraste haga su magia.

Dona con chicharrón regioDiego López

Por un lado, Randy’s Donuts ha encontrado en México un espacio para la experimentación, donde sus donas se convierten en lienzos para sabores inesperados. Por el otro, Tacos Atarantados ha revolucionado el antojo norteño con un estilo desenfadado y un sello muy particular. Esta alianza nació de charlas informales entre ambos equipos, que compartían la inquietud de unir sus universos, romper reglas y sorprender a sus públicos.

La dona Atarantada estará disponible hasta el 07 de diciembre en la sucursal Álvaro Obregón, así como en los kioskos de la estas deliciosas donas. También podrá encontrarse en las sucursales de Tacos Atarantados en Roma, Condesa y Palmas, todas abiertas de lunes a domingo, hasta agotar existencias.