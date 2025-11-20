Bistronomie | Episodio 3: Creatividad, la revolución en las cocinas

En este episodio de Bistronomie, conmemoramos el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, explorando cómo la comida también ha sido una forma de resistencia, ingenio y transformación.



Junto a Oswaldo Oliva, chef de Lorea, reflexionamos sobre lo que significa ser un chef revolucionario y creativo en 2025: alguien que reta los límites del sabor, el origen de los ingredientes y el valor del producto mexicano. Desde su experiencia, el chef comparte cómo la creatividad, la técnica y el respeto por el ingrediente definen la cocina nacional.



Además, hacemos un recorrido histórico por la alimentación en 1910 ¿Cómo comían los mexicanos durante la Revolución? ¿Qué papel tuvieron el maíz, el frijol o la carne en tiempos de guerra?