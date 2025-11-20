Buscar
El Economista
Podcasts

Lectura 0:00 min

Bistronomie | Episodio 3: Creatividad, la revolución en las cocinas

Miriam LiraDiego López

En este episodio de Bistronomie, conmemoramos el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, explorando cómo la comida también ha sido una forma de resistencia, ingenio y transformación.

Junto a Oswaldo Oliva, chef de Lorea, reflexionamos sobre lo que significa ser un chef revolucionario y creativo en 2025: alguien que reta los límites del sabor, el origen de los ingredientes y el valor del producto mexicano. Desde su experiencia, el chef comparte cómo la creatividad, la técnica y el respeto por el ingrediente definen la cocina nacional.

Además, hacemos un recorrido histórico por la alimentación en 1910 ¿Cómo comían los mexicanos durante la Revolución? ¿Qué papel tuvieron el maíz, el frijol o la carne en tiempos de guerra?

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

tracking reference image

Noticias Recomendadas

Suscríbete