Día Internacional del Arroz: Cómo hacer el arroz a la mexicana perfecto (receta)

El arroz a la mexicana es el acompañamiento más querido de nuestra cocina. Aprende a prepararlo con la textura, el color y el sabor exactos que definen esta receta clásica en los hogares del país.

Miriam Lira

En México, no hay mesa completa sin arroz. Su presencia es casi ritual: acompaña guisos, realza sabores y simboliza la unión de la cocina mestiza. Desde el siglo XVI, cuando el arroz llegó desde Asia a través del puerto de Acapulco, se adaptó al gusto local y se tiñó con jitomate, cebolla y ajo hasta convertirse en el arroz rojo que hoy llamamos “a la mexicana”.

El secreto de un buen arroz comienza con el sofrito. Hay que calentar aceite suficiente en una cacerola y dejar que los granos se doren lentamente, sin prisa, hasta adquirir un tono ligeramente dorado. En ese punto, el arroz desarrolla su aroma característico y una textura más firme que resistirá la cocción final.

Mientras tanto, se licúan jitomate, cebolla y ajo con un poco de caldo o agua. Esta mezcla —el corazón de la receta— se cuela y se añade al arroz dorado, dejando que todo se integre hasta que el color se vuelva un rojo intenso y el sofrito suelte su primer hervor.

Arroz a la mexicana

Ingredientes tradicionales

1 taza de arroz blanco

2 jitomates maduros

¼ de cebolla

1 diente de ajo

2 tazas de caldo de pollo caliente

1 zanahoria en cubos pequeños

½ taza de chícharos

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal al gusto

Paso a paso para lograr el arroz perfecto

Lava el arroz bajo el chorro de agua hasta que deje de soltar almidón; así evitarás que se apelmace.

Sécalo ligeramente y fríelo en aceite caliente hasta que adquiera un tono dorado.

Agrega la salsa licuada y colada, cocina hasta que el jitomate cambie de color y el líquido se reduzca ligeramente.

Vierte el caldo caliente, añade la sal y las verduras, mezcla solo una vez.

Tapa y cocina a fuego bajo hasta que el líquido se consuma por completo (unos 15 minutos).

Apaga el fuego y deja reposar 5 minutos más, sin destapar.

El resultado debe ser un arroz suelto, de color rojizo brillante, con cada grano cocido pero firme. 

Tips del chef

Usa jitomate guaje para lograr un color natural y un sabor equilibrado.

Si quieres un toque más aromático, añade una ramita de perejil o una hoja de laurel.

No lo muevas durante la cocción; es la causa más común de que el arroz se bata.

Si te gusta más seco, reduce el caldo a 1¾ tazas.

