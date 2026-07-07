Copa Jerez México 2026: El reto que llevará a un chef y sommelier mexicano a competir en España

La Copa Jerez México 2026 abrió su segunda edición con una convocatoria nacional dirigida a restaurantes de todo el país. El certamen busca al equipo integrado por chef y sommelier que representará a México en la XII Copa Jerez Forum & Competition 2027, programada para mayo de 2027 en Jerez de la Frontera, Andalucía.

El banderazo de salida se realizó en Torre de Castilla, restaurante ubicado en Polanco, Ciudad de México, donde se presentaron los lineamientos de esta selección zonal. La competencia se desarrolla bajo la tutela de las Denominaciones de Origen “Jerez-Xérès-Sherry” y “Manzanilla-Sanlúcar”, con el Consejo Regulador de Denominaciones de Origen y la Federación de Bodegas del Marco de Jerez como interlocutores del sector a través de Sherry Wine.

La convocatoria no se limita a evaluar una buena ejecución en cocina o una elección correcta de etiquetas. El reto central consiste en construir una experiencia gastronómica completa a partir de un menú de tres tiempos —entrada, plato fuerte y postre— maridado exclusivamente con vinos de Jerez. Cada propuesta deberá demostrar cómo los distintos estilos de esta bebida pueden dialogar con la cocina que hoy se sirve en México.

Durante la presentación, Aurelie Skorupa, Master Sommelier de Jerez de Casa Pedro Domecq, impartió una clase magistral sobre esta bebida andaluza, cuya presencia ha cobrado nuevo impulso en cartas de vinos y destilados alrededor del mundo. Su vigencia no depende únicamente de su historia, sino de su capacidad para entrar en conversaciones gastronómicas actuales a partir de su diversidad: vinos secos, dulces y semidulces con perfiles muy distintos entre sí.

Copa JerezCortesía

México vuelve a competir por un lugar en Jerez

La edición mexicana tiene como antecedente el desempeño de Lorea, restaurante encabezado por el chef Oswaldo Oliva, ganador de la primera Copa Jerez México. El equipo representó al país en la final internacional anterior y obtuvo el reconocimiento a mejor plato fuerte y maridaje.

Ante los asistentes, Oliva explicó que competir en Jerez implicó entender el vino desde una dimensión más amplia que la del servicio en mesa.

"La experiencia de representar a México fue un verdadero honor, y un gran aprendizaje para nosotros como equipo, ya que entendimos que el hablar de Jerez es hablar de territorio, de una uva emblemática, de un suelo único y de un clima excepcional para lograr armonía que también son únicas a la hora de plantear un menú maridado al cien con todos los tipos y variedades del Jerez", aseguró.

Su participación dejó un precedente para la escena nacional: el vino de Jerez no tiene que limitarse a preparaciones españolas ni a fórmulas tradicionales de maridaje. En una competencia como esta, el valor está en probar su capacidad frente a ingredientes, técnicas y discursos culinarios desarrollados desde restaurantes mexicanos.

Presentación de la Copa JerezCortesía

En qué consiste la Copa Jerez México 2026

La Copa Jerez México 2026 está abierta a chefs y sommeliers activos que trabajen en restaurantes en funcionamiento dentro del país. Cada equipo deberá estar integrado por un chef y un sommelier del mismo establecimiento; en el caso del sommelier, es indispensable que forme parte de la operación del restaurante.

Los participantes deberán presentar un menú de tres tiempos maridado con vinos de Jerez en toda su gama. La propuesta debe incluir entrada, plato fuerte y postre, cada uno acompañado por una etiqueta seleccionada de acuerdo con el perfil del plato.

El costo total del menú completo no podrá superar los 1,500 pesos. Además, los restaurantes inscritos deberán contar con al menos tres referencias de vinos de Jerez en su carta, o comprometerse a integrarlas en el futuro.

La convocatoria contempla vinos secos como Fino, Manzanilla, Amontillado, Oloroso o Palo Cortado; dulces como Moscatel o Pedro Ximénez, y semidulces como Cream, Medium y Pale Cream. Las propuestas no podrán incluir más de dos vinos de una misma bodega y todas las etiquetas seleccionadas deberán estar disponibles en el mercado mexicano.

Después del cierre de inscripciones, un jurado técnico seleccionará a tres equipos finalistas entre todas las propuestas recibidas. Estos deberán recrear y defender sus menús ante un jurado presencial el miércoles 19 de agosto de 2026 en el Colegio Superior de Gastronomía, ubicado en Avenida Parque México, en la colonia Condesa de la Ciudad de México.

El formato obliga a pensar el maridaje desde la construcción del menú, no como una decisión añadida al final. Chef y sommelier deberán trabajar sobre una misma idea gastronómica, justificar cada selección y mostrar cómo el vino modifica, acompaña o amplifica la lectura de cada plato.

El equipo ganador representará a México en la Gran Final Internacional de la XII Copa Jerez, dentro de la Copa Jerez Forum & Competition 2027.

Cómo participar en la Copa Jerez México 2026

Los equipos interesados deberán enviar una propuesta escrita que incluya, para cada plato del menú, el nombre de la preparación, ingredientes, paso a paso, vino seleccionado, justificación del maridaje y una fotografía del plato.

La documentación deberá enviarse antes del 15 de julio de 2026 al correo electrónico dulce@culinariamexicana.com.mx.