¿Conoces el truco de licuar papaya con jengibre y menta?: Por estos motivos recomiendan hacerlo

Se trata de un licuado con efectos digestivos, antiinflamatorios y depurativos que mejora la salud intestinal y revitaliza el cuerpo desde la primera toma.

Miriam Lira

Cada mañana, el cuerpo agradece los pequeños rituales que lo preparan para el día. Uno de ellos es comenzar con un licuado que combina papaya, jengibre y menta: tres ingredientes que, cuando se mezclan, equilibran la digestión, limpian el organismo y aportan energía natural sin necesidad de cafeína ni azúcar.

Más allá de su sabor fresco y exótico, esta bebida se ha convertido en un secreto bien guardado por quienes buscan mantener su sistema digestivo en armonía. La papaya, rica en papaína, ayuda a descomponer las proteínas y alivia el estreñimiento; el jengibre, con su compuesto activo gingerol, estimula la circulación y reduce la inflamación; y la menta, gracias al mentol, relaja los músculos del tracto digestivo y aporta una sensación inmediata de frescura.

Consumir este licuado en ayunas favorece la absorción de nutrientes y promueve una limpieza suave del sistema digestivo, ideal después de días pesados o comidas abundantes. Además, es una fuente natural de antioxidantes y enzimas que fortalecen el sistema inmunológico.

Licuado de papaya con jengibre y menta

Ingredientes (para 1 porción):

1 taza de papaya madura, en cubos

2 cm de jengibre fresco, pelado

5 hojas de menta fresca

1 vaso (250 ml) de agua o agua de coco

(Opcional) unas gotas de limón o miel natural al gusto

Procedimiento:

  1. ​Coloca todos los ingredientes en la licuadora.
  2. Procesa hasta obtener una mezcla homogénea.
  3. Sirve de inmediato para conservar sus propiedades y su aroma herbal.
  4. Bebe en ayunas o media hora antes de desayunar para favorecer la digestión.

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

