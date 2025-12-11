¿Dónde comer los típicos platillos navideños? Testal ofrece romeritos, bacalao y ponche

Llegó diciembre y, con él, la temporada más cálida del calendario gastronómico mexicano: las posadas. En el Centro, la Roma y Polanco, Testal recibe estos días festivos con un menú que honra la memoria culinaria de México mientras la lleva a una presentación contemporánea, elegante y profundamente reconfortante.

El restaurante abre sus mesas a quienes buscan un diciembre lleno de nostalgia gastronómica, con recetas que evocan hogares, cenas familiares y el inconfundible espíritu navideño. Cada plato se construye con productos de temporada, sazón casera y una técnica cuidada que convierte los clásicos en algo especial.

Un diciembre que sabe a tradición

El recorrido comienza con las cremas de temporada: la crema de calabaza de castilla, aterciopelada y especiada; la crema de jitomate rostizado, profunda y ligeramente ahumada; y la crema de poro y papa, servida con queso asadero, tocino y piñones, un abrazo cálido para iniciar cualquier comida decembrina.

Para quienes buscan algo más tradicional, la sopa de médula mantiene viva una de las preparaciones más reconfortantes de la cocina mexicana, poderosa en sabor y perfecta para el clima frío.

En pleno espíritu de posada, Testal rinde homenaje a los platos más emblemáticos de diciembre.

Los romeritos, acompañados de tortitas de camarón, mantienen su esencia clásica en un mole profundo y terso. El bacalao, preparado al estilo tradicional, destaca por su equilibrio entre tomate, aceituna y especias, logrando un sabor redondo que se siente familiar y festivo.

Bacalo TestalCortesía

La pierna enchilada de cerdo, acompañada de ensalada de manzana, es uno de los platos más melosos y reconfortantes del menú: cocción lenta, adobo aromático y un contraste fresco que equilibra cada bocado.

Y como guiño creativo a la temporada, la pechuga de pollo laqueada con ponche ilumina la mesa con un sabor ligeramente dulce y ácido, inspirado en la bebida más característica de las posadas.

El refinamiento también es navideño

El menú también incluye preparaciones que elevan la temporada a una experiencia más sofisticada:

El filete de res en mole de chichilo combina la potencia de un corte jugoso con la complejidad de uno de los moles negros más apreciados de Oaxaca.

El chile hojaldreado relleno de pavo en salsa de nuez es una obra de equilibrio: capas crujientes, relleno jugoso y una salsa tersa de nuez que recuerda los sabores más clásicos del recetario decembrino.

Chile Relleno TestalCortesía

Para antojos más informales, las tortitas de bacalao y las tortitas de romeritos son un homenaje delicioso al bolillo navideño tradicional. Ideal para quienes no conciben diciembre sin un buen antojo callejero reinterpretado.

Un cierre dulce para la temporada

El postre de la casa, la tarta de tejocote, es la reinterpretación mexicana del clásico tatin francés. La fruta caramelizada, la acidez natural del tejocote y la calidez de la canela crean un final perfecto: festivo, aromático y profundamente decembrino.

Para acompañar, nada mejor que un ponche navideño preparado con guayaba, manzana, caña, tejocote y especias.

Postre TestalCortesía

Testal celebra la esencia de la Navidad mexicana: la mesa compartida, el sabor familiar y el deseo de reunirnos. Su menú especial de temporada estará disponible durante todo diciembre en sus tres sucursales —Centro, Roma y Polanco— una invitación a vivir el espíritu de las posadas con sabor, tradición y buena compañía.