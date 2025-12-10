Las tres megatendencias que la industria alimentaria no puede ignorar en 2026

En un cierre de año cargado de reportes, facturas y ajustes de presupuesto, muchas compañías de alimentos se hacen las mismas preguntas: ¿cómo seguir siendo relevantes?, ¿dónde conviene innovar?, ¿qué tipo de producto conectará con un consumidor cada vez más informado y exigente?

A estas dudas intenta responder el reporte “Predicciones 2026 para Alimentos y Bebidas” de Mintel. La consultora de investigación de mercados presentó tres megatendencias que apuntan a cambios de fondo en la manera de entender la nutrición, el placer y la relación cultural con los alimentos en América Latina.

Maxxing Out, Diversity In: de la obsesión por la proteína a la diversificación nutricional y el ascenso de la fibra.

Retro Rejuvenation: la tradición, la memoria y la biodiversidad como guías estratégicas de innovación.

Intentionally Sensory: el diseño sensorial como herramienta de bienestar, inclusión y diferenciación.

1. Maxxing Out, Diversity In: de la proteína a la fibra y la diversidad

Durante años, buena parte de la innovación se ordenó alrededor de una idea simple: más proteína es mejor. Para 2026, Mintel advierte señales claras de saturación de este discurso en América Latina, similares a las ya observadas en Europa y Estados Unidos.

Según Ana Paula Gilsogamo, Associated Principal de Food and Drinks Insights Latam en Mintel, la proteína seguirá siendo relevante, pero la forma de comunicarla tendrá que cambiar. El clásico claim “alto en proteína” ya no alcanza por sí solo:

“A partir de ahora, los productos con proteína van a tener que diversificarse, dejando de enfocarse únicamente en la cantidad y abordando otros puntos como la calidad, la eficacia y la absorción”, señaló.

El giro es claro: pasar de una lógica cuantitativa a una lógica cualitativa. No se trata únicamente de cuántos gramos aparecen en la etiqueta, sino de qué tipo de proteína se ofrece, para quién está pensada y qué problema fisiológico atiende.

La proteína también abandona el nicho exclusivo del gimnasio. Países de la región ya incorporan mensajes vinculados con menopausia, cambios hormonales, salud muscular en adultos mayores, recuperación funcional y bienestar metabólico, abriendo la categoría a públicos históricamente desatendidos.

Tendencias para 2026Freepik

La fibra toma el relevo

En este nuevo escenario, la fibra se perfila como el siguiente gran activo funcional. No sustituye de golpe a la proteína, pero sí amplía el foco.

Riesgo nutricional: FAO y OMS señalan que América Latina consume menos fibra de la recomendada, lo que supone un riesgo de fondo para la salud pública.

Multifuncionalidad: la fibra se conecta con la microbiota, el eje intestino–cerebro, la saciedad, la textura, el bienestar digestivo, el estado de ánimo e incluso la salud de la piel.

Potencial narrativo: permite construir relatos cercanos y menos médicos.

Expansión de categorías: la fibra se integra ya en bebidas mainstream y en harinas funcionales que mezclan chía, quinoa roja o sésamo para aumentar densidad nutricional.

Un cambio también generacional

En el estudio se destacó que este giro no solo responde a evidencia científica, sino a patrones generacionales distintos:

Adultos jóvenes (18–24 años) siguen impulsando la demanda de proteína, asociada a energía, rendimiento físico y tonificación muscular.

Mayores de 55 años muestran un interés más marcado por la fibra, vinculada a digestión, metabolismo, saciedad y confort alimentario.

Esto abre espacio para innovaciones específicas: proteínas segmentadas por etapa de vida (alta biodisponibilidad para adultos mayores, productos dirigidos a mujeres en menopausia) y fibras con beneficios ampliados en formatos atractivos para generaciones mayores.

Tendencias 2026MICHAELA ZOLAKOVA

De cara a 2030, Mintel proyecta dietas menos prescriptivas y más diversas, donde cobren importancia los colores, las plantas, las combinaciones y los alimentos culturalmente significativos. La conversación se desplazará de contar calorías a hablar de diversidad y densidad nutricional.

2. Retro Rejuvenation: tradición y memoria como estrategia

La segunda megatendencia parte de un fenómeno emocional evidente: en un contexto de incertidumbre económica, cambio climático y saturación informativa, los consumidores buscan estabilidad en sabores, técnicas y rituales del pasado.

“Los consumidores no están volviendo a un año específico, sino a la sensación de simplicidad y control que asociamos con el pasado”.

La tradición deja de ser un recurso decorativo y se convierte en un instrumento de resiliencia, tanto para las personas como para los sistemas alimentarios.

Técnicas ancestrales ante el cambio climático

La tendencia también se cruza con las presiones del cambio climático, la inflación y la intermitencia en las cadenas de suministro. Técnicas como la fermentación, el encurtido o la deshidratación se revaloran porque resuelven problemas actuales: ayudan a conservar, alargar temporadas, reducir desperdicio y asegurar disponibilidad.

3. Intentionally Sensory: sensorialidad con propósito

La tercera megatendencia marca un giro respecto a la era de los productos “instagrameables” sin mayor contenido. Intentionally Sensory plantea que la sensorialidad —color, textura, aroma, sonido— deje de ser adorno para asumir un papel funcional: apoyar el bienestar emocional, la inclusión y la diferenciación de producto.

El aroma como modulador del ánimo

Mintel presentó cifras contundentes: 49% de los consumidores mexicanos, 45% de los colombianos y 37% de los peruanos consideran que el aroma de un alimento o bebida puede mejorar su bienestar emocional.

Uno de los puntos más disruptivos de esta megatendencia es la idea de sensorialidad adaptada a distintos cuerpos y contextos. Mintel prevé que, hacia 2030, este enfoque será habitual en el desarrollo de nuevos productos.

Hacia 2030, Mintel proyecta que:

Los alimentos saludables adoptarán estéticas más complejas, con mezclas de texturas y colores inesperados.

Los productos procesados tendrán que justificar su presencia con experiencias sensoriales de alto nivel.