Cuando la cocina deja de ser un servicio y se vuelve motivo de viaje

En un destino donde el mar, el paisaje y el descanso suelen ser los protagonistas, hay hoteles que han decidido cambiar la ecuación: ya no se viaja solo por la vista, sino por lo que llega al plato. En Los Cabos, la experiencia gastronómica ha comenzado a redefinir el lujo, convirtiéndose en un factor decisivo al momento de elegir hospedaje.

Ese es el caso de The Cape, a Thompson Hotel, donde la cocina dejó de ser un complemento para transformarse en uno de los pilares centrales de la experiencia. “Dentro de los pilares del hotel, la gastronomía, al igual que la ubicación, es uno de los más importantes”, explicó Eduardo Segura, director general del hotel, en entrevista.

Desde su apertura hace más de una década, el resort apostó por una colaboración clave: integrar al chef Enrique Olvera al frente de su propuesta gastronómica. El resultado fue Manta, un restaurante que rápidamente se posicionó en el radar internacional y que hoy forma parte de las recomendaciones de la Guía Michelin en México. “Desde que empezamos con el hotel, contamos con la participación de Enrique Olvera en el restaurante Manta”, detalló Segura, quien además subrayó que el proyecto mantiene expectativas de reconocimiento internacional en el corto plazo.

La cocina como motor de viaje

Más allá del reconocimiento, lo relevante es el papel que juega la cocina dentro del hotel: atraer tanto a huéspedes como a comensales externos. “Se puede decir que la participación de visitas es de un 50% contra el 50% de nuestros huéspedes”, señaló el directivo, una cifra que evidencia cómo la gastronomía ha trascendido el modelo tradicional de servicio interno.

Este fenómeno no es menor. Refleja una tendencia creciente en el turismo global: el viajero ya no busca únicamente descanso, sino experiencias sensoriales completas. En palabras del propio Segura: “No queremos que la gastronomía sea solo un servicio, queremos que sea un valor agregado y un factor decisivo en la elección de nuestros huéspedes”.

The Cape - Los CabosFreepik

En este contexto, la oferta culinaria del hotel se articula como un ecosistema. Manta representa la propuesta de alta cocina con un ticket promedio cercano a los 2,200 pesos por persona, mientras que otros espacios como el lobby bar o el rooftop amplían la experiencia con conceptos más relajados, pero igualmente cuidados.

Uno de los desarrollos más recientes es una barra especializada en hand roll, donde el producto del mar de Baja California se convierte en protagonista. “Es una barra muy interesante donde combinamos producto del mar de Baja, súper fresco, y el menú cambia dependiendo de la temporada”, explicó. La experiencia —más íntima y directa— permite al comensal interactuar con el chef en un formato de varios tiempos que ronda los 1,200 pesos por persona.

Del restaurante al destino gastronómico

La clave está en entender que la gastronomía ya no funciona como servicio interno, sino como una unidad independiente capaz de competir dentro del destino. En Los Cabos, donde la oferta hotelera es amplia y de alto nivel, diferenciarse implica construir identidad, y en este caso, esa identidad pasa por la cocina.

“Entendemos que la propuesta gastronómica tiene que tener una identidad propia, y creo que lo estamos logrando”, afirmó Segura. Esta visión se traduce en una agenda constante de colaboraciones con chefs invitados, tanto nacionales como internacionales, que buscan renovar la oferta sin perder coherencia.

Estas experiencias suelen integrar mixología y propuestas culinarias que van más allá del plato. “Queremos hacer una experiencia muy redonda, donde también se involucre el entretenimiento”, explicó el directivo, en línea con las tendencias globales donde la comida se entrelaza con otros elementos culturales.

The cape Los cabosCortesía

Comer frente al mar, pero con propósito

La vista al océano Pacífico, el atardecer y la arquitectura del lugar funcionan como escenario, pero no sustituyen al contenido gastronómico. Por el contrario, lo potencian. “Combinando la gastronomía con la ubicación, podemos garantizar una experiencia culinaria muy cuidada”, señaló Segura.

Esta fórmula ha permitido que la gastronomía deje de ser un “extra” para convertirse en un eje de negocio. No solo incrementa el ticket promedio, sino que amplía el mercado al atraer a comensales que no necesariamente están hospedados.

“Muchos viajeros llegan a Los Cabos y se vuelven visitantes de nuestros restaurantes, incluso si no se hospedan con nosotros”, apuntó. En un contexto donde el turismo busca cada vez más autenticidad, la cocina se posiciona como uno de los diferenciadores más claros.

En Los Cabos, el lujo ya no se mide únicamente en habitaciones o amenidades, sino en la capacidad de ofrecer una experiencia gastronómica que justifique el viaje. Y en ese terreno, la cocina ha dejado de acompañar al descanso para convertirse, por sí misma, en el destino.