El limón, el ingrediente que podría estar dañando los dientes de los mexicanos

En México, el limón no es un ingrediente más: es parte de la identidad culinaria. Se exprime sobre tacos, sopas, mariscos, frutas y hasta bebidas. Su presencia es tan constante que el país registra un consumo promedio cercano a 19.5 kilogramos per cápita al año, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, lo que lo convierte en uno de los productos básicos de la dieta nacional.

Sin embargo, este hábito cotidiano podría tener un efecto poco visible pero relevante en la salud: el desgaste progresivo de los dientes. La doctora Itzel Gómez, especialista en ortodoncia y cuidado bucal, advierte que el problema radica en la acidez del fruto. “El consumo de limón puede afectar la salud dental debido a su alta acidez (pH aproximado de 2), la cual favorece la erosión del esmalte dental”, explica.

Este proceso ocurre de forma silenciosa. El esmalte, que es la capa más externa del diente, comienza a perder minerales con la exposición constante a ácidos. “Es la pérdida progresiva del esmalte por acción de ácidos, lo que puede derivar en sensibilidad, cambios de coloración y mayor susceptibilidad a desgaste”, detalla la especialista.

Un problema más amplio que el limón

Aunque el limón es el principal protagonista en la cocina mexicana, no es el único responsable. La especialista subraya que el efecto se extiende a otros alimentos ácidos que forman parte de la dieta diaria. “Es importante destacar que no solo el limón tiene este efecto. Otros cítricos como la naranja, toronja, mandarina y lima también contienen ácidos que pueden generar erosión dental cuando su consumo es frecuente o prolongado”, señala la especialista.

Itzel Gómez - especialista en ortodoncia y cuidado bucal,Cortesía

En este contexto, el problema no radica en consumirlos de forma ocasional, sino en la frecuencia. En México, donde el limón se utiliza varias veces al día, el esmalte dental puede estar expuesto de manera constante a un entorno ácido, lo que acelera su deterioro.

Cómo consumirlo sin dañar los dientes

Lejos de eliminar el limón de la dieta, la clave está en modificar hábitos. La doctora Gómez recomienda evitar el consumo constante a lo largo del día y no ingerir estos alimentos de forma aislada. También sugiere medidas sencillas pero efectivas: “Enjuagar la boca con agua después de consumir cítricos y esperar al menos 30 minutos antes de cepillarse los dientes tras su ingesta”.

CítricosFreepik

Además, enfatiza la importancia del cuidado dental preventivo. “Utilizar pastas dentales con flúor para fortalecer el esmalte y un cepillo medio o suave es fundamental. En pacientes con sensibilidad, considerar el uso de productos desensibilizantes bajo supervisión profesional”, añade.