¿Qué es la coaxala? Prepara este guiso de Tuxpan con pollo, cerdo, chile y maíz

La gastronomía mexicana es un archivo vivo donde cada receta cuenta una historia de mestizaje, comunidad y territorio. En el vasto panorama de los platillos que definen nuestra identidad, existe un guiso que brilla por su textura aterciopelada y su vibrante color carmín: la coaxala (también conocida como cuaxala). Este platillo es una invitación a sentarse a la mesa, a compartir y a entender el valor del maíz no solo como alimento, sino como el eje central de nuestra cultura.

¿Qué es la Coaxala y de dónde surge?

Originaria de Tuxpan, un municipio al sur de Jalisco conocido como "el pueblo de la fiesta eterna", la coaxala es un caldo espeso, rico y sumamente reconfortante.

Su origen se rastrea hasta tiempos prehispánicos, donde las preparaciones a base de masa de maíz diluida eran fundamentales. Con la llegada de los españoles, la receta se enriqueció con la introducción de proteínas como el pollo y el cerdo, creando el platillo mestizo que conocemos hoy. Es un testimonio líquido de cómo las comunidades nahuas de la región supieron adaptar sus costumbres milenarias a los nuevos ingredientes.

La tradición detrás del plato

En Tuxpan, la coaxala no es comida de todos los días; es sinónimo de celebración. Se prepara en cazuelas de barro monumentales durante las fiestas patronales, bodas, bautizos y, de manera muy especial, en las ofrendas del Día de Muertos.

Es un platillo que exige tiempo y manos. La tradición dicta que las familias y los vecinos se reúnan para deshebrar la carne, moler los chiles y mover incesantemente el caldo para que la masa no se asiente. Servir un plato de coaxala es, en esencia, servir un pedazo del esfuerzo comunitario.El secreto de sus ingredientes

El éxito de una buena coaxala radica en la calidad de sus insumos y en el equilibrio de sus texturas:

La masa de maíz: Es el corazón del platillo. No solo espesa el caldo, sino que le otorga ese inconfundible sabor a tierra y hogar.

Los chiles secos: Una mezcla de chile guajillo y, en ocasiones, un toque de pasilla o ancho. Aportan el rojo intenso y un dulzor ahumado sin resultar excesivamente picantes.

El caldo: Un buen fondo, logrado mediante la cocción lenta de pollo y carne de cerdo, es la base que sostiene todo el perfil aromático, coronado siempre con un toque de orégano.