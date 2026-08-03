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Avena con manzana cocida, yogurt y nueces: El desayuno completo con fibra, proteína y grasas saludables
La combinación de avena cremosa, manzana caliente con canela, yogurt natural y nueces permite preparar en pocos minutos un desayuno equilibrado, reconfortante y sin necesidad de añadir grandes cantidades de azúcar.
La avena no tiene que limitarse a un tazón hervido con leche. Al combinarla con manzana cocida, yogurt y nueces se convierte en un desayuno con distintas temperaturas y texturas: una base caliente y cremosa, fruta suave, yogurt fresco y el toque crujiente de los frutos secos.
Además de resultar apetecible, cada ingrediente cumple una función. La avena aporta carbohidratos complejos y fibra; el yogurt añade proteína; la manzana suma fruta y dulzor natural, mientras que las nueces incorporan grasas insaturadas.
La receta puede prepararse en aproximadamente 15 minutos y adaptarse con los ingredientes disponibles en casa.
La avena contiene betaglucano, un tipo de fibra soluble que absorbe agua durante la cocción y produce su textura cremosa. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos reconoce la relación entre la fibra soluble procedente de la avena integral y un menor riesgo de enfermedad coronaria, siempre dentro de una alimentación baja en grasas saturadas y colesterol.
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La manzana cocida aporta humedad y dulzor, por lo que permite disminuir o incluso eliminar la miel, el azúcar o los jarabes. Conservar la cáscara también ayuda a aprovechar mejor la fibra de la fruta.
El yogurt natural completa la preparación con proteína y nutrimentos como calcio y potasio. Para evitar que el desayuno concentre demasiada azúcar añadida, conviene elegir uno natural o griego sin endulzar y utilizar la fruta como principal fuente de dulzor.
Finalmente, las nueces añaden textura, proteína vegetal y grasas insaturadas. La Asociación Estadounidense del Corazón señala que los frutos secos aportan grasas saludables y destaca a las nueces por su contenido de omega 3 de origen vegetal.
Ingredientes para una porción
- ½ taza de hojuelas de avena
- 1 taza de leche, bebida vegetal o agua
- 1 manzana
- ½ cucharadita de canela
- ½ cucharadita de extracto de vainilla
- ½ taza de yogurt natural o griego sin azúcar
- 1 cucharada de nueces picadas
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de miel, opcional
Preparación
Corta la manzana en cubos pequeños. Puedes conservar la cáscara después de lavarla correctamente.
Coloca la fruta en una sartén con dos cucharadas de agua, la canela y la vainilla. Cocina a fuego medio durante cinco o seis minutos, hasta que la manzana esté suave, pero conserve ligeramente su forma.
Mientras tanto, vierte la avena y la leche en una olla. Añade una pizca de sal y cocina a fuego bajo, moviendo ocasionalmente, hasta obtener una consistencia cremosa. Dependiendo del tipo de avena, tardará entre cinco y ocho minutos.
Sirve la avena caliente, agrega la manzana cocida y coloca encima el yogurt natural. Termina con las nueces picadas y un poco más de canela.
Antes de añadir miel, prueba la preparación. La cocción concentra el dulzor de la manzana y puede hacer innecesario cualquier endulzante adicional.
Los cambios que pueden hacerla más nutritiva
- Elegir hojuelas de avena sin saborizantes permite controlar el azúcar y la consistencia. Las versiones instantáneas saborizadas suelen incorporar endulzantes, sodio y aromas que no son indispensables para conseguir un desayuno agradable.
- También puede añadirse una cucharadita de chía o linaza molida para aumentar la fibra, aunque será necesario incorporar un poco más de líquido. Para sumar proteína, se puede utilizar yogurt griego natural o acompañar el desayuno con un huevo.
- La nuez puede sustituirse por almendras, cacahuates naturales, pepitas o semillas de girasol. La cantidad debe ser moderada: una cucharada aporta textura y grasas saludables sin dominar el resto de la preparación.
Esta avena también puede dejarse parcialmente lista desde la noche anterior. La manzana cocida se conserva en refrigeración y únicamente será necesario calentar la avena y añadir el yogurt al momento de servir.