El chile poblano se encarece hasta 105 pesos por kilo en esta temporada de Chiles en Nogada

Antes de la nuez, la granada y el picadillo, la temporada de chiles en nogada comienza con una búsqueda mucho más complicada, encontrar frutos grandes, carnosos, firmes y suficientemente resistentes para soportar el fuego, el pelado y el relleno. El chile poblano es el recipiente de uno de los platillos más esperados del calendario mexicano, pero también se ha convertido en una materia prima volátil, con precios que pueden subir o caer en cuestión de semanas.

Durante el monitoreo realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor del 25 al 29 de agosto de 2025, el chile poblano registró un precio promedio nacional de 60.89 pesos por kilogramo. El costo más bajo fue en octubre de 29.90 pesos, mientras que el máximo llegó a 89 pesos por kilo en Iztapalapa, Ciudad de México. En Coyoacán se encontraron cotizaciones de 38 pesos en un mercado público y de hasta 79 pesos en establecimientos de Copilco.

Un ingrediente que cerró 2025 al alza

La presión no terminó con las fiestas patrias. En la primera quincena de diciembre de 2025, el chile poblano aumentó 16.17% frente a la quincena previa; en el balance mensual de diciembre, el incremento alcanzó 17.74%, de acuerdo con la Dirección General del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.

La escalada continuó durante 2026. En mayo y junio, el precio del poblano subió 41.42% mensual y acumuló un incremento de 74.6% anual. Para mayo todavía se encontraba 52.6% por encima del nivel observado un año antes. Agricultura atribuyó parte de la presión al cierre de cosechas, a la reducción estacional de la oferta y a las condiciones de los ciclos agrícolas.

Chile poblanoCortesía

A mediados de abril, el agricultor recibía alrededor de 37,000 pesos por tonelada, equivalentes a 37 pesos por kilo, mientras que el consumidor llegaba a pagar 85 pesos. En la última semana de mayo y la primera de junio de 2026, el pago al productor aumentó a 50,000 pesos por tonelada, pero en algunos puntos de venta el precio final alcanzó 105 pesos por kilogramo. En unas cuantas semanas, la cotización en campo creció 35%, mientras que el valor al público llegó a ser más del doble de lo recibido por el agricultor.

La entrada de nuevas cosechas también puede provocar descensos bruscos. Durante la segunda quincena de junio de 2026, el precio del chile poblano disminuyó 28.33% respecto de la quincena anterior. No se trata, por tanto, de un ingrediente que simplemente se encarece durante la temporada de nogada, sino de una hortaliza expuesta a una fuerte volatilidad por clima, disponibilidad, intermediación, origen y calidad.

En un recorrido realizado el 20 de julio por mercados y supermercados de la Ciudad de México, encontramos que el chile poblano se vendía en un promedio de 65 pesos por kilogramo. En los mercados sobre ruedas de las colonias Del Valle y Santo Domingo, en Coyoacán, el precio promedio alcanzó los 100 pesos por kilo.

Poblano no siempre significa Puebla

Uno de los grandes equívocos del platillo está en el nombre. El chile poblano es una variedad, pero eso no significa que todos los frutos utilizados en restaurantes hayan sido cultivados en Puebla. El abastecimiento nacional procede también de entidades como Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y San Luis Potosí.

El balance nacional más reciente difundido por la Secretaría de Agricultura durante 2025 contabiliza 365,790 toneladas de chile poblano, con un valor agrícola cercano a 3,852 millones de pesos. Sin embargo, esa cifra corresponde al último cierre productivo consolidado, el de 2024; hasta julio de 2026, el anuario oficial todavía no presenta un cierre nacional definitivo de 2025 desglosado exclusivamente para esta variedad.

La producción reportada equivale a un valor rural promedio cercano a 10.50 pesos por kilogramo, muy lejos de los 60.89 pesos observados en el monitoreo al consumidor de 2025 o de los 105 pesos alcanzados en algunos establecimientos durante mayo de 2026. La distancia entre el campo y el punto de venta revela el peso del transporte, selección, empaque, mermas, intermediación y comercialización.

Ese diferencial ayuda a explicar por qué muchos restaurantes recurren al poblano comercial o genérico. Las cocinas necesitan piezas uniformes, de buen tamaño, piel resistente y disponibilidad suficiente. El chile criollo poblano puede ofrecer mayor identidad, aroma y vínculo territorial, pero su producción es más limitada, tiene rendimientos menores y no siempre alcanza para atender la demanda de hoteles, cadenas, restaurantes y comedores durante julio, agosto y septiembre.

El llamado "chile chino"

En centrales de abasto, mercados y cocinas se utiliza la expresión "chile chino" para señalar frutos grandes, uniformes, de pulpa gruesa y sabor menos intenso. Sin embargo, el término puede referirse a distintas cosas: semilla híbrida de procedencia extranjera, variedades comerciales cultivadas en México o, simplemente, un chile genérico que no pertenece a las poblaciones criollas de Puebla.

Chile poblanoFreepik

Las estadísticas aduaneras no permiten calcular cuántos chiles poblanos frescos llegaron desde China durante 2025, porque la clasificación comercial agrupa todos los frutos frescos de los géneros Capsicum y Pimenta. El último cierre disponible en Data México muestra que el país importó apenas 3.69 millones de dólares en chiles y pimientos frescos durante 2024, frente a un intercambio total de 1,443 millones de dólares. China no aparece como un proveedor dominante de producto fresco, por lo que no existen elementos para afirmar que los restaurantes mexicanos estén utilizando masivamente chiles poblanos frescos cultivados en ese país.

La discusión, entonces, no debería reducirse a saber si el fruto es "chino" o mexicano. El verdadero asunto es la trazabilidad. Un restaurante puede utilizar legítimamente chile poblano cultivado en Zacatecas, Guanajuato, Sinaloa o San Luis Potosí; lo incorrecto sería presentarlo como criollo de Puebla sin conocer su procedencia.

El chile poblano sostiene una industria agrícola valuada en más de 3,800 millones de pesos y es la pieza que permite abrir la temporada gastronómica rumbo a las fiestas patrias. Pero detrás de cada plato existe una realidad menos romántica: el fruto puede costar 30, 60 o más de 100 pesos por kilo; puede venir de distintos estados, proceder de semilla comercial y llegar al restaurante sin una historia clara de origen. La nogada cubre el chile, pero también puede ocultar su pasaporte.