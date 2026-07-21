Empaques desechables suben hasta 62% y encarecen la comida para llevar en México

El vaso no forma parte de la receta, pero ya pesa en el precio de un jugo, un café o un agua fresca. Los empaques desechables, esa industria silenciosa que sostiene la comida para llevar y el delivery, registran incrementos de hasta 62% frente al cierre de 2025.

En un comparativo que realizamos en costos entre diciembre de 2025 y julio de 2026, un paquete de 100 piezas de vasos térmicos Reyma de 32 onzas —946 mililitros, vendidos como vasos "de un litro"— costaba 184 pesos, sin tapas, comprado en el Mercado de Portales.

En julio de 2026, una caja de 100 vasos Reyma se vende en promedio 298 pesos por cada 100 unidades. El desembolso aumentó 115 pesos en siete meses, es decir, 62% de aumento.

Empaques desechablesFreepik

El petróleo llega hasta el vaso

El unicel es poliestireno expandido, un material fabricado con insumos petroquímicos. Las bolsas, tapas y recipientes también dependen de resinas como polietileno, polipropileno y PET, cuyos precios responden al petróleo, el gas, el transporte y el tipo de cambio.

El precio promedio del polietileno pasó de aproximadamente 0.52 dólares por libra al comenzar 2026 a 0.67 dólares en marzo, un aumento cercano a 29% en tres meses, de acuerdo con información de Baird difundida por Investing.com.

El golpe resulta mayor para los pequeños negocios porque compran por paquete, no mediante contratos de mayoreo. Una juguería necesita vaso, tapa, popote, servilleta y bolsa; el conjunto puede costar entre cinco y ocho pesos por bebida. En 100 ventas diarias, el desembolso mensual alcanza entre 15,000 y 24,000 pesos.

Hasta 30 pesos para empacar una orden

Los restaurantes, cocinas económicas y puestos callejeros también enfrentan el incremento. Una orden puede necesitar contenedores para sopa, plato fuerte, guarniciones y salsas, además de cubiertos, servilletas y bolsa. Dependiendo del pedido y del material, empacarlo puede representar entre 10 y 30 pesos.

Algunos negocios ya no entregan automáticamente cubiertos, servilletas o bolsas; otros cobran el empaque por separado o incorporan el gasto al precio del menú. En una operación con 100 pedidos diarios, un costo promedio de 15 pesos por orden representa 45,000 pesos mensuales.

México consume alrededor de 7.1 millones de toneladas de plásticos y 45% se destina a envases y empaques, aproximadamente 3.19 millones de toneladas, según el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía del Plástico. El mercado mexicano de envases plásticos alcanzaría un valor de 9,090 millones de dólares durante 2026, de acuerdo con Mordor Intelligence.

El vaso, la bolsa y el contenedor parecen invisibles hasta que suben de precio. No aportan sabor y terminan en la basura, pero su encarecimiento explica por qué la comida para llevar cuesta más y por qué los negocios comienzan a retirar artículos que antes entregaban sin preguntar.