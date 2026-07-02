¿Dónde ver el Mundial? Estación Maizajo, una celebración de maíz, tacos y chefs invitados en CDMX

Durante el Mundial, buena parte de la vida social de la Ciudad de México se trasladó a los lugares donde es posible seguir los partidos en grupo. Restaurantes, terrazas y bares adaptaron sus horarios, instalaron pantallas y diseñaron menús para atender a una afición que no solamente busca ver futbol, sino convertir cada encuentro en una reunión alrededor de la comida.

Estación Maizajo tomó una ruta distinta. En lugar de limitarse a transmitir los partidos, el proyecto encabezado por el chef Santiago Moctezuma trasladó temporalmente su propuesta a Estación Indianilla, en la colonia Doctores, para crear un espacio donde el torneo conviviera con la cultura del maíz, la cocina contemporánea y el trabajo de cocineros invitados.

MaizajadasMotion Media

La temporada comenzó el 11 de junio y permanecerá abierta hasta el 19 de julio. Durante este periodo, el lugar opera como una combinación de restaurante temporal, punto de reunión y plataforma gastronómica. La experiencia gira alrededor de tortillas recién hechas, cocina mexicana y una programación vinculada con algunos de los encuentros más importantes del campeonato.

El futbol también se reúne alrededor de la mesa

El planteamiento parte de una escena habitual en México: ver un partido casi siempre implica organizar qué se va a comer. Tacos, antojitos, botanas y bebidas forman parte de un ritual que comienza antes del silbatazo inicial y que, dependiendo del resultado, puede prolongarse durante varias horas.

"Estación Maizajo nace de algo muy simple: la forma en la que vivimos el futbol en México siempre ha estado ligada a la comida, al encuentro y al ritual", explicó Santiago Moctezuma.

En esta propuesta, el maíz no funciona solamente como ingrediente. Es el eje que articula la identidad del espacio y permite relacionar la celebración deportiva con una discusión más amplia sobre territorio, técnicas culinarias, diversidad y cocina mexicana.

MaizajadaCortesía

Maizajo es conocido por trabajar con maíces criollos mexicanos y por colocar a la tortilla en el centro de su cocina. En Estación Indianilla, esa filosofía se amplía para atender a locales y visitantes que buscan experimentar el Mundial desde una perspectiva distinta a la de un sports bar convencional. Las Maizajadas: encuentros entre cocineros

Uno de los componentes centrales de la temporada son las Maizajadas, colaboraciones gastronómicas dirigidas por Moctezuma en las que chefs provenientes de diferentes ciudades desarrollan propuestas alrededor del maíz.

La programación comenzó el 14 de junio con Oscar Segundo y Xrysw Ruelas, integrantes de Xokol, en Guadalajara. Posteriormente participaron Javier Plascencia, de Jazamango, en Todos Santos, y Lorea Olavarri, de ER RRE.

El 26 de junio, la cocina reunió a Jeferson García, de Afluente, Colombia, y Jesús Pedraza, de Cocina del Bizco, en la Ciudad de México. Tres días después, la agenda continuó con Alfredo Villanueva, de Villa Torel, en Baja California, y Gerardo Vázquez Lugo, de Nicos.

Las próximas colaboraciones se realizarán el 6 de julio, con Joel Ornelas, de Tintoque, en Puerto Vallarta, y Rafael Zaga, de Galea; mientras que el 10 de julio participarán Chuy Villarreal, de Cara de Vaca y Orinoco, en Monterrey, y Fabiola Escobosa, de Cana y GIA.

Más que presentar cenas aisladas, las Maizajadas permiten observar cómo un mismo ingrediente puede adquirir interpretaciones diferentes según el territorio, la trayectoria y el lenguaje culinario de cada invitado. El maíz aparece así como punto de partida para conectar cocinas de Baja California, Jalisco, Nuevo León, la capital del país y Colombia.

La elección de Estación Indianilla amplía el alcance de la propuesta. El recinto de la colonia Doctores permite recibir a un público más amplio y construir una experiencia cercana a una celebración colectiva, con horarios que cubren desde el desayuno hasta la noche.

MaizajadaMotion Media

Estación Maizajo abre diariamente de 10:00 a 22:00 horas, lo que permite seguir partidos programados en distintos momentos del día y permanecer en el espacio antes o después de cada encuentro.

Dónde: Estación Indianilla, colonia Doctores, Ciudad de México

Temporada: hasta el 19 de julio de 2026

Horario: de 10:00 a 22:00 horas

Reservaciones: disponibles mediante CoverManager

Instagram: @maizajo