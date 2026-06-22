La célebre cochinita del estadio de los Diablos Rojos ahora llega en forma de pizza

Durante décadas, los grandes eventos deportivos han demostrado una capacidad única para reunir personas alrededor de una mesa. Ya sea frente a una pantalla, en un estadio o en una reunión familiar, el deporte continúa siendo uno de los motores más importantes para el consumo de alimentos y bebidas. En una industria donde la experiencia es cada vez más relevante, las marcas gastronómicas han encontrado en las emociones deportivas una de las plataformas más efectivas para conectar con los consumidores.

La más reciente muestra de esta tendencia llega desde el diamante. Pizza Hut México y los Diablos Rojos del México presentaron Hut Run, una colaboración que busca trasladar algunos de los sabores más representativos de la experiencia beisbolera a una propuesta gastronómica de edición especial. El lanzamiento incluye una pizza inspirada en la cochinita pibil que durante años se ha convertido en uno de los alimentos más consumidos por la afición escarlata.

El deporte también se come

La relación entre deporte y gastronomía no es una coincidencia. De acuerdo con información compartida por Pizza Hut México, más del 10% de sus consumidores suelen acompañar la experiencia deportiva con pizza. Durante el último año esa cifra creció cuatro puntos porcentuales, reflejando cómo los eventos deportivos continúan impulsando el consumo dentro de la categoría.

"El deporte y la pizza se llevan increíble. Alrededor del 12% de nuestros consumidores disfrutan eventos deportivos acompañados de pizza y durante el último año esa cifra creció cuatro puntos porcentuales", explicó Eduardo Valladolid, director de Marketing de Pizza Hut México.

La tendencia también se ha visto reflejada durante el Mundial de Futbol 2026. Entre el 11 y el 16 de junio, la cadena registró incrementos de entre 40 y 50% frente al mismo periodo del año anterior, impulsados por promociones diseñadas específicamente para cada partido y por una estrategia enfocada en mejorar los tiempos de entrega durante las transmisiones deportivas.

Conferencia de Pizza Hut y Diablos Rojos.Cortesía

El fenómeno no es exclusivo del futbol. El béisbol se ha convertido en una de las plataformas de entretenimiento con mayor crecimiento en la Ciudad de México. Los Diablos Rojos del México reúnen a más de 500,000 asistentes por temporada y han logrado transformar la visita al estadio en una experiencia que combina deporte, gastronomía y entretenimiento.

La cochinita pibil que nació en el estadio

Más allá de una simple pizza temática, la nueva Hut Cheese de Cochinita busca capturar uno de los sabores más asociados con la experiencia de los aficionados escarlatas. La receta incorpora cochinita pibil acompañada por un dip de mango habanero, una combinación desarrollada tras diversos ejercicios de investigación con consumidores y aficionados al equipo.

La elección no fue casual. Según explicaron directivos de ambas organizaciones, la cochinita pibil se ha convertido en uno de los alimentos más representativos dentro del estadio y forma parte de la identidad gastronómica que muchos aficionados asocian con una tarde de béisbol.

La pizza estará disponible en cerca de 90 restaurantes del área metropolitana de la Ciudad de México, una apuesta regional que busca fortalecer el vínculo entre la marca y la comunidad de seguidores de los Diablos.

Cuando la gastronomía construye afición

El crecimiento de las experiencias deportivas ha obligado a las empresas de alimentos a replantear su papel dentro del entretenimiento. Hoy ya no basta con vender comida; el objetivo es convertirse en parte del ritual que acompaña cada encuentro.

Los Diablos Rojos del México han entendido esta evolución. La organización busca que su marca trascienda el estadio y forme parte de los momentos de convivencia de sus seguidores. La gastronomía se ha convertido en una herramienta clave para lograrlo.

En paralelo, cadenas de restaurantes y servicios de entrega han encontrado en los eventos deportivos una oportunidad para aumentar frecuencia de compra, generar nuevos hábitos de consumo y conectar emocionalmente con sus clientes.

Pizza de cochinita pibil - Pizza HutCortesía

El futuro del consumo deportivo

La experiencia de Pizza Hut refleja una tendencia más amplia dentro de la industria restaurantera. Conforme aumentan las transmisiones deportivas, crecen también las oportunidades para los negocios gastronómicos. La combinación de entregas más rápidas, promociones segmentadas y productos inspirados en las aficiones permite que las marcas se integren de forma natural a las celebraciones deportivas.

En un año marcado por el Mundial de Futbol y por el crecimiento de ligas como la Liga Mexicana de Beisbol, la gastronomía parece haber encontrado una fórmula efectiva: convertir la pasión deportiva en una experiencia que también se disfruta a través del paladar.

Porque al final, ya sea frente a un home run o durante un gol de último minuto, la celebración casi siempre termina pasando por la mesa.