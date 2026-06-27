Pride convierte celebración en derrama económica en México en 2026

Las Marchas Pride en México ya no sólo ocupan calles: también activan hoteles, restaurantes, bares, transporte, comercio, entretenimiento y promoción turística. En 2026, el calendario del orgullo vuelve a confirmar que la diversidad se convirtió en una agenda económica para destinos que buscan visitantes, reputación y consumo.

De acuerdo con la Alianza Nacional de Marchas LGBT+ México, este año se tienen registradas 268 marchas en 28 estados. La cifra muestra una expansión territorial que rebasa a las grandes capitales y coloca a ciudades de playa, corredores urbanos y destinos emergentes dentro de una nueva competencia turística: atraer al viajero LGBTQ+ con experiencias, seguridad, comunidad y oferta especializada.

Vallarta abre mercado

Puerto Vallarta fue la primera gran parada del calendario Pride 2026. Del 17 al 24 de mayo, el destino jalisciense celebró Vallarta Pride bajo el lema “La nueva era: un Pride muy mexicano”, una agenda de una semana que integró desfile, arte, gastronomía, deporte, salud, vida nocturna, activismo y entretenimiento.

El caso de Vallarta es estratégico porque no parte de cero. El destino ha construido, durante más de una década, una marca asociada al turismo LGBTQ+, con la Zona Romántica como uno de sus principales activos. En ese corredor operan hoteles, restaurantes, bares, clubes, servicios turísticos y comercios que atienden de forma directa a este segmento.

La relevancia económica es visible. Para esta edición se estimó la llegada de 35,000 visitantes nacionales e internacionales, procedentes de mercados como Estados Unidos, Canadá, España, Francia y Colombia. Además, la Secretaría de Turismo de Jalisco ha señalado que el segmento LGBTQ+ representa cerca de 40% de la derrama turística de Puerto Vallarta, uno de los destinos de playa más posicionados en América Latina para esta comunidad.

León entra al mapa

El fenómeno también se mueve hacia ciudades medias. León programó su Marcha Pride 2026 para el 6 de junio, con más de 25,000 asistentes provenientes de Guanajuato y entidades como Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Oaxaca y Ciudad de México.

La movilización, con salida desde Parque Hidalgo y llegada al Centro Histórico, tiene una lectura social, pero también urbana y económica. Su paso por corredores comerciales impulsó consumo en restaurantes, bares, cafeterías, transporte y servicios locales. Además, la ciudad sumó foros, talleres, actividades de salud y espacios seguros, lo que amplía el Pride más allá del desfile.

Para León, el Pride representa una oportunidad de posicionamiento. En un mercado turístico cada vez más competitivo, la inclusión se convierte en un atributo de ciudad: comunica apertura, capacidad de recibir visitantes y voluntad institucional para construir entornos libres de discriminación.

CDMX concentra escala

La Ciudad de México mantiene el papel de gran escaparate nacional. La edición 48 de la Marcha del Orgullo, se realiza este 27 de junio. Su escala genera demanda hotelera, consumo gastronómico, movilidad y actividad nocturna durante varios días. Pero también ofrece una plataforma de visibilidad para marcas, colectivos, gobiernos y empresas que buscan conectar con audiencias diversas.

El Pride mexicano entra en una nueva etapa. Su fuerza está en la calle, pero su impacto también se mide en ocupación, gasto, empleos, servicios, reputación y capacidad de los destinos para recibir a viajeros que buscan algo más que entretenimiento: buscan pertenencia.