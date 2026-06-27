Pride 2026: marcas convierten inclusión en negocio con causa

La mercadotecnia Pride entra en una nueva fase: ya no basta teñir productos con arcoíris; las marcas necesitan colecciones consistentes, donaciones medibles, alianzas con organizaciones y narrativas que conecten consumo, representación e impacto comunitario durante y después de junio también.

Levi’s

Levi’s lleva Pride 2026 al terreno del denim con una colección que mira hacia la historia queer y sus códigos de pertenencia. Bajo el concepto “Together, We Ride”, la marca retoma la estética de los clubes de motociclistas queer, espacios que fueron redes de protección, familia elegida y resistencia durante los primeros años del movimiento por los derechos LGBTQIA+.

La propuesta combina denim con acabado tipo cuero, herrajes, parches bordados, estoperoles y gráficos de inspiración vintage. Entre las piezas destacan Pride Trucker, Pride Vest, Pride Chaps, Pride 501® Jeans, tops gráficos, bandanas y pines esmaltados. El lanzamiento incorpora una donación anual de 100,000 dólares a Outright International, organización global enfocada en derechos humanos LGBTQIA+. Con ello, moda, memoria y negocio dialogan desde la inclusión.

Converse

Converse lleva su campaña Pride 2026 al centro de la conversación sobre inclusión, consumo y cultura juvenil. Bajo el concepto “Siempre orgullosos de ser”, la marca presenta una colección diseñada e impulsada por colaboradores LGBTQIA+, con el objetivo de mantener Pride como un compromiso permanente y no sólo como una fecha comercial.

La propuesta toma como punto de partida la bandera Pride original de Gilbert Baker, creada desde la comunidad como símbolo de libertad, esperanza y visibilidad. Desde esa referencia, Converse reinterpreta tres siluetas: Chuck 70 Hi, Chuck Taylor All Star Hi y Chuck Taylor All Star Ox.

Los modelos incorporan costuras multicolor, canvas lavado, ojillos bordados, suelas traslúcidas con arcoíris y mensajes positivos. La colección conecta producto, narrativa y pertenencia en un mismo lanzamiento.

American Eagle

American Eagle presenta en México su colección Pride 2026, una propuesta que convierte la moda casual en lenguaje de identidad y pertenencia. El lanzamiento combina tonos pastel, degradados suaves, franjas multicolor y acentos arcoíris en prendas pensadas para el verano y el consumo joven. Tops bandana, halter y cropped, camisas relajadas, rugby shirts, playeras de malla, jeans holgados, shorts y beachwear construyen un guardarropa flexible para celebrar sin etiquetas. Incorpora accesorios como collares, pulseras, aretes, que llevan el orgullo al detalle.

Más allá del producto, American Eagle refuerza su alianza con Inspira Cambio A.C., organización que trabaja con comunidad LGBT+ y personas que viven con VIH, mediante prevención, detección, educación y difusión para abrir espacios más seguros en México.

Shake Shack

Shake Shack México lleva Pride a su menú con la Vanilla Cookies & Cream Shake, una malteada de edición especial que destinará 50% de sus ganancias a The Trevor Project México. La bebida combina vainilla, galleta, crema batida y chispas multicolor, en una propuesta que traduce el orgullo en experiencia gastronómica y acción social.

La donación se destina a The Trevor Project, organización enfocada en intervención en crisis y prevención del suicidio para juventudes LGBTQ+.

En México, la organización cuenta con personal capacitado para atender temas como identidad de género, salir del clóset, depresión e ideación suicida, además de ofrecer acompañamiento confidencial a jóvenes LGBTQ+ en momentos de crisis. La campaña de Shake Shack vincula producto, visibilidad y apoyo directo a una causa urgente.

Sephora

Sephora suma al Pride una lectura desde el retail de belleza con el Sephora Favorites Pride Celebration Kit, un set edición limitada que integra maquillaje, skincare y cuidado capilar. La propuesta reúne productos de The Inkey List, Morphe, Urban Decay, 3INA y Moroccanoil, pensados para una rutina que va de la limpieza y preparación de la piel al color y acabado del look.

El lanzamiento conecta con el posicionamiento global de Sephora como líder en belleza prestige, con presencia en 35 mercados, más de 3,200 tiendas y una curaduría superior a 300 marcas.

En México, el kit aparece como “Solo en Sephora” y con precio oficial de 500 pesos, lo que coloca al Pride como parte de una estrategia de consumo, identidad y autoexpresión.

Apple

Apple amplía su apuesta por Pride con una colección que lleva el mensaje de inclusión al Apple Watch, iPhone y iPad. La propuesta incluye la correa deportiva Pride Edition Sport Loop, una nueva esfera Pride Luminance y fondos de pantalla personalizables para sus dispositivos móviles, con un diseño construido a partir de 11 colores que representan la diversidad de las comunidades LGBTQ+.

El lanzamiento muestra cómo las marcas tecnológicas integran Pride en productos de uso cotidiano, más allá de una campaña temporal.

La esfera Pride Luminance y el fondo de pantalla para iPhone y iPad estarán disponibles para añadirse a la galería de esferas y a la galería de fondos de pantalla una vez que estén disponibles watchOS 26.5, iOS 26.5 y iPadOS 26.5. La correa cuesta 49 dólares.