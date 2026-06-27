De la 'exuberancia irracional' a la Gran Moderación: las ideas que marcaron el legado de Alan Greenspan

La muerte de Alan Greenspan, ocurrida el pasado lunes 22 de junio a los 100 años, volvió a colocar en el centro de la discusión a uno de los economistas más influyentes del último siglo. Durante su gestión como presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, entre 1987 y 2006, condujo la política monetaria bajo cuatro presidentes estadounidenses y fue considerado durante años el banquero central más poderoso del mundo.

Su prestigio se construyó tras enfrentar episodios como el desplome bursátil de 1987, la crisis financiera asiática de 1997, el estallido de la burbuja de las empresas tecnológicas y las consecuencias económicas de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Sin embargo, la crisis financiera global de 2008 cambió la forma en que se evaluó su legado y abrió un intenso debate sobre las ideas que defendió durante décadas.

¿Quién era Alan Greenspan?

Nacido en Nueva York en 1926, Alan Greenspan estudió economía después de comenzar su vida profesional como músico de jazz. Antes de llegar a la Fed, trabajó como consultor económico y asesoró a distintos gobiernos estadounidenses, hasta que le nombraron presidente del banco central por Ronald Reagan en 1987, cargo en el que permaneció casi 19 años.

Durante ese periodo adquirió fama por su estilo reservado y por emitir mensajes deliberadamente ambiguos, conocidos como "Greenspeak", que analizaban detalladamente inversionistas de todo el mundo. Sus declaraciones tenían la capacidad de mover bolsas de valores y modificar expectativas económicas internacionales.

Al retirarse en 2006 era visto como el arquitecto de un largo periodo de crecimiento económico con baja inflación en Estados Unidos. Dos años después, la crisis financiera mundial modificó esa percepción y convirtió su trayectoria en una de las más debatidas dentro de la historia de la política monetaria moderna.

Ideas que marcaron su legado

Gran parte del pensamiento económico de Greenspan descansó en la convicción de que los mercados funcionan mejor cuando enfrentan la menor intervención posible del Estado. Defendió la competencia, el libre mercado y la capacidad de las instituciones financieras para autorregularse, una postura influida en parte por la filosofía de Ayn Rand durante su juventud.

Otro rasgo distintivo fue el uso de las tasas de interés como principal herramienta para sostener el crecimiento económico y responder rápidamente ante episodios de incertidumbre. Esa estrategia ayudó a contener diversas crisis durante los años noventa y principios de los 2000, consolidando la reputación de la Fed como un actor central para estabilizar la economía.

Su administración también impulsó una mayor transparencia institucional. Aunque mantuvo un estilo personal difícil de interpretar, durante su mandato la Reserva Federal comenzó a comunicar con mayor claridad sus decisiones de política monetaria, fortaleciendo la influencia de los bancos centrales sobre las expectativas de consumidores, empresas e inversionistas.

Legado admirado y cuestionado

La reputación de Greenspan cambió radicalmente tras el colapso financiero de 2008. Diversos economistas consideraron que su confianza en la autorregulación permitió que crecieran riesgos dentro del sistema financiero, especialmente en el mercado hipotecario y en productos financieros complejos que terminaron amplificando la crisis global.

El propio economista reconoció posteriormente que existía un "defecto" en la visión que sostuvo sobre la capacidad de los mercados para corregirse por sí mismos. Esa admisión se convirtió en uno de los momentos más citados de su carrera y modificó la percepción internacional sobre su gestión al frente de la Fed.

Pese a las críticas, especialistas coinciden en que Greenspan redefinió el papel de los bancos centrales y dejó enseñanzas que siguen presentes en las decisiones de política monetaria alrededor del mundo. Su legado permanece dividido entre quienes destacan su capacidad para conducir la economía durante años de estabilidad y quienes consideran que su confianza en los mercados facilitó el surgimiento de una de las peores crisis financieras de la era moderna.