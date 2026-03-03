Calladita nunca, la cerveza que conmemora el #8M alzando la voz

En la cerveza artesanal, como en la cocina y en el periodismo, la forma nunca alcanza sin una postura de fondo. Una cerveza puede refrescar, acompañar la mesa o abrir una conversación; pocas veces consigue hacer las tres cosas al mismo tiempo. Calladita nunca, la edición conmemorativa del #8M creada por Yeccan, parte justamente de esa intención: convertir una cerveza en un gesto de memoria, resistencia y libertad de expresión.

La apuesta está construida para todas aquellas mujeres para las que tomar la palabra sigue siendo un acto político. Bajo esa idea nació esta colaboración que une el oficio cervecero con la vocación periodística y con la convicción de no bajar la voz, incluso frente a una historia que tantas veces intentó imponer lo contrario.

El resultado es una SMaSH IPA —Single Malt, Single Hop— elaborada con lúpulo Sabro y 6% de alcohol. A la receta se suma un adjunto botánico poco frecuente: zacate limón. La combinación apunta a un perfil fresco, armónico y veraniego, con cuerpo ligero a medio y un trazo aromático pensado para una bebida fácil de tomar.

El sabor que argumenta

Ahí está uno de los aciertos de Calladita nunca: entender que el sabor también puede argumentar. El zacate limón es un puente entre lo sensorial y lo cultural, una referencia a la herbolaria mexicana, a los saberes ancestrales, a la memoria colectiva y a esa conexión con la naturaleza que ha acompañado, desde otros márgenes, muchas formas de conocimiento femenino.

Calladita nuncaCortesía

La dimensión visual acompaña esa misma lógica. La etiqueta fue diseñada por la directora creativa y activista Mariana Zanatta, quien recurrió al collage para reunir en una sola pieza la tradición de las brujas, el trabajo periodístico y el oficio cervecero. La imagen no busca ilustrar una consigna, sino condensar capas de significado: lo que se escribe, lo que se mezcla, lo que se recuerda, lo que se hereda y lo que ya no está dispuesto a callarse.

Pero Calladita nunca no se limita al plano simbólico. Un porcentaje de sus utilidades será donado a Fundación Hogares, organización que trabaja en el fortalecimiento comunitario y el cuidado del medio ambiente a través de redes de cuidado y proyectos productivos liderados por mujeres. Con lo recaudado se desarrollarán actividades de mejoramiento en el Huerto Esperanza Verde, en Zumpango, Estado de México, un espacio comunitario y sostenible impulsado por vecinas de la zona, muchas de ellas adultas mayores, que han encontrado ahí acompañamiento, bienestar, autonomía y soberanía alimentaria.

La presentación oficial se llevará a cabo el 5 de marzo a las 18:00 horas en Yeccan, en Chiapas 208, Roma Norte. Para ese destape se preparó un menú especial que amplía la conversación desde la mesa. Mariana Villegas, actriz y fundadora de Delicias Sinaloenses, servirá una selección de mariscos de Mazatlán que incluye aguachile verde, ceviche de tres camarones, ceviche de atún con mango y paté de marlín. Por su parte, María José Ferrant participará con Tomasa Amasa a través de postres pensados desde la cerveza: una galleta de doble chocolate con reducción y crumble cervecero, y otra de macadamia con toffee y chocolate blanco.

Calladita nuncaCortesía

Yeccan, cervecería artesanal ubicada en la colonia Roma, ha construido durante siete años un taproom donde las cervezas de la casa e invitados conviven con una cocina de espíritu colaborativo. Al frente de esa propuesta culinaria está el chef Carlos Galán, con recetas pensadas para acompañar la cerveza. Esa vocación creativa se extiende al diseño de las latas, a cargo del artista Fur Lápiz, y a nombres que ya anuncian una personalidad propia dentro de la escena cervecera.

Disponible en botella y en barril hasta agotar existencias, Calladita nunca es una colaboración entre las periodistas gastronómicas Ale Villegas, Anabel Oviedo, Andrea Vázquez Azpíroz, Arianna Bustos Nava, Babel Jordán, Elsa Navarrete, Miriam Lira, Ollin Velasco y Raquel del Castillo, quienes participaron en la concepción de esta edición conmemorativa junto a Yeccan.